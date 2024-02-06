Haberler Yaşam Yüzünde tek bir çizgi yok! 59 yaşında olduğuna kimse inanmıyor: Sırrı ise o kadar basit ki! Ne botoks ne estetik...

Giriş Tarihi: 06.02.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 17:08

Yüzünde tek bir çizgi yok! 59 yaşında olduğuna kimse inanmıyor: Sırrı ise o kadar basit ki! Ne botoks ne estetik...

Cilt bakım rutinlerini düzenlemek için attığınız adımlar, birkaç tavsiyeyle bambaşka bir seviyeye ulaşabilir. Kusursuz görünen bir cilt için botoks, estetik gibi birçok işlem "vazgeçilmez" gibi görünse de aslında bazı doğal rutinler de bu noktada öne çıkıyor. İşte o cilt bakım rutini…