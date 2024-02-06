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Haberler Yaşam Yüzünde tek bir çizgi yok! 59 yaşında olduğuna kimse inanmıyor: Sırrı ise o kadar basit ki! Ne botoks ne estetik...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 17:08

Yüzünde tek bir çizgi yok! 59 yaşında olduğuna kimse inanmıyor: Sırrı ise o kadar basit ki! Ne botoks ne estetik...

Cilt bakım rutinlerini düzenlemek için attığınız adımlar, birkaç tavsiyeyle bambaşka bir seviyeye ulaşabilir. Kusursuz görünen bir cilt için botoks, estetik gibi birçok işlem "vazgeçilmez" gibi görünse de aslında bazı doğal rutinler de bu noktada öne çıkıyor. İşte o cilt bakım rutini…

Yüzünde tek bir çizgi yok! 59 yaşında olduğuna kimse inanmıyor: Sırrı ise o kadar basit ki! Ne botoks ne estetik...

TikTok'ta binlerce takipçiye sahip olan Gigi adlı bir kadın, kusursuz, kırışıksız bir cilde sahip ve hiç botoks veya dolgu kullanmadığını belirtiyor. 59 yaşındaki Gigi, basit cilt bakımı rutinini TikTok kanalı @gigi__333'te yayınlanan bir video aracılığıyla paylaştı.

Yüzünde tek bir çizgi yok! 59 yaşında olduğuna kimse inanmıyor: Sırrı ise o kadar basit ki! Ne botoks ne estetik...

Gigi, yaşlanma karşıtı ipuçlarını ve püf noktalarını paylaşmak için sıklıkla hesabı kullanıyor. Videoları sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler ve video paylaşım platformunda 186.000'den fazla takipçiye ulaştı.

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Yüzünde tek bir çizgi yok! 59 yaşında olduğuna kimse inanmıyor: Sırrı ise o kadar basit ki! Ne botoks ne estetik...

Gigi, yakın zamanda yayınlanan bir videonun başlığında şunları söyledi: "Kimsenin size bahsetmediği cilt bakımı ipuçları. Soğuk su terapisi cilde çok iyi geliyor ve gözle görülür bir fark yaratacak."

Yüzünde tek bir çizgi yok! 59 yaşında olduğuna kimse inanmıyor: Sırrı ise o kadar basit ki! Ne botoks ne estetik...

Videoda cilt bakımı ustası, cildinin taze ve genç görünmesini sağlamak için soğuk su terapisini nasıl kullandığını paylaştı.

Yüzünde tek bir çizgi yok! 59 yaşında olduğuna kimse inanmıyor: Sırrı ise o kadar basit ki! Ne botoks ne estetik...

Gigi , "harika bir cildi korumak" istiyorsanız basit tüyoların " zorunluluk" olduğunu söyledi ve bunu yalnızca haftada iki kez yapmanız gerektiğini ekledi. Güzellik uzmanı, cildini her gün temizlediğini, peeling yaptığını, bakım yaptığını ve koruduğunu ancak haftada iki kez yüzünü dondurucu soğuk suya batırdığını açıkladı.

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