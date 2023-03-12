Zayıflamak istediler canlarından oluyorlardı! Onlarca kişi ’Botoks’tan zehirlendil! Uzmanlardan kritik uyarılar...

"AÇGÖZLÜLÜK YAPIP YÜKSEK DOZLA HASTAYA EZİYET EDİYORLAR"

Sağlık Bakanlığı'nın denetlediği ve soğuk zinciri kırılmadan uygun şekilde muhafaza edilen markalar ile uygun dozlarda yapılan mide botoksunun aslında güvenli bir işlem olduğunu anlatan TOSS Başkanı Prof. Dr. Taşkın,"Botoksla belirli hastalar zayıflatılabilir. Ama bunun sertifikalı bir hekim tarafından iyi bir merkezde yapılması gerekiyor. Doktor olmayanlar yapamaz bunu. Endoskopi ve gastroskopi yapan, Bakanlıktan sertifikalı olan hekimlerin yapması gerekiyor. Biz İstanbul'da yaşadığımız için daha çok buradan haberdarız ama İzmir, Antalya, Elazığ, her yerde üyelerimiz var. Çok sayıda şikayet var. Yabancılar da var, yani işlemi Türkiye'de olmuş, ülkesine gitmiş, ülkesinde hasta olarak yatanlar var. Botoks sonucunun kötü olmasına neden olan durumlardan biri, açgözlülük yapıp 'Çok yapayım, hastalar çok çabuk kusarak zayıflasınlar' diye yaklaşanlar. Normal, iyi bir botoks kullanılsa da, dozunu çok yüksek yapıp hasta erken zayıflasın diye yapanlar var. Hastaya hem eziyet ediyorlar, hasta durmadan kusuyor; hem de elektrolit (vücuttaki vitamin mineral) dengeleri bozuluyor" dedi.