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Zayıflamak istediler canlarından oluyorlardı! Onlarca kişi 'Botoks'tan zehirlendil! Uzmanlardan kritik uyarılar...
Giriş Tarihi: 12.03.2023 11:01
Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
11:04
Zayıflamak istediler canlarından oluyorlardı! Onlarca kişi 'Botoks'tan zehirlendil! Uzmanlardan kritik uyarılar...
İstanbul'da zayıflamak isteyen insanların başına gelenler uzmanları alarma geçirdi. Özel bir hastanede 'mide botoksu' yaptıran onlarca kişi, botoksun ortaya çıkardığı ve ölümcül tehlikesi olan zehirlenme (botulizm) nedeniyle, hastanelik oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasal sürecin başlatıldığını bildiriken uzmanlardan kritik uyarılar geldi.