Zayıflamak isterken midesi delindi: 4 aydır yemek yiyemiyorum kusmaktan yoruldum!

"İMDAT ÇAĞRISI ARADIK"

Eldenüstün'ün arkadaşı Özge Erden ise, "Doktorun yanlış iş yaptığı konusunda suç duyurusunda bulunduk. Bunu başka bir doktordan öğrendik. Oraya da gittiğimizde ameliyat oldum. Raporlarım, fotoğraflarım var. Sağlığım gitti, her şeyim gitti. En son halim bu fotoğraftaki halim. Kötüyüm, çok kötü hissediyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum ama toparlayamıyorum. Bu ihmalkarlıklar bizi başka hastaneye yönlendirdi.