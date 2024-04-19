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Zayıflamak isterken midesi delindi: 4 aydır yemek yiyemiyorum kusmaktan yoruldum!
Giriş Tarihi: 19.04.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
13:04
Zayıflamak isterken midesi delindi: 4 aydır yemek yiyemiyorum kusmaktan yoruldum!
İstanbul'da 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün, kilolarını takıntı haline getirdi. Zayıflamak için midesine balon taktırmaya karar verdi. Ancak ameliyat sonrası adeta ölümle burun buruna geldi. Midesi delinen, 4 aydır yemek bile yiyemeyen Eldenüstün, ameliyatı yapan doktordan rekor tazminat istedi.