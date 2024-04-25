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Zayıflayamıyorum diyenlere ilham! Doktorlar "hayatın tehlikede" dedi 200 kilo birden verdi! Görenler değişimine inanamıyor...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
15:30
Zayıflayamıyorum diyenlere ilham! Doktorlar "hayatın tehlikede" dedi 200 kilo birden verdi! Görenler değişimine inanamıyor...
Tammy Slaton adında bir kadın verdiği kilolarla dünyanın en çok konuşulan kilo verme deneyimlerinden birine imza attı. 37 yaşındaki kadın, aynı zamanda bir TV programının da yıldızı haline geldi. İşte verdiği kararla 200 kilogram vererek dünyayı şaşkınlığa uğratan o kadın…