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Haberler Yaşam Zayıflayamıyorum diyenlere ilham! Doktorlar "hayatın tehlikede" dedi 200 kilo birden verdi! Görenler değişimine inanamıyor...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 15:30

Zayıflayamıyorum diyenlere ilham! Doktorlar "hayatın tehlikede" dedi 200 kilo birden verdi! Görenler değişimine inanamıyor...

Tammy Slaton adında bir kadın verdiği kilolarla dünyanın en çok konuşulan kilo verme deneyimlerinden birine imza attı. 37 yaşındaki kadın, aynı zamanda bir TV programının da yıldızı haline geldi. İşte verdiği kararla 200 kilogram vererek dünyayı şaşkınlığa uğratan o kadın…

Zayıflayamıyorum diyenlere ilham! Doktorlar hayatın tehlikede dedi 200 kilo birden verdi! Görenler değişimine inanamıyor...

37 yaşındaki TV yıldızı, obeziteyi uzun vadede yönetmek için kullanılan bir prosedür olan bariatrik cerrahi geçirdikten sonra kilo vermesiyle ünlü olmuştu.

Zayıflayamıyorum diyenlere ilham! Doktorlar hayatın tehlikede dedi 200 kilo birden verdi! Görenler değişimine inanamıyor...

Tammy yaşamı artık tamamen değişti; giydiği kıyafetler, hayatındaki değişim sosyal medya hesaplarında gündemden düşmüyor.

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Zayıflayamıyorum diyenlere ilham! Doktorlar hayatın tehlikede dedi 200 kilo birden verdi! Görenler değişimine inanamıyor...

Tammy'nin kilo verme yolculuğu geçen yılki bir televizyon programında yayınlanmıştı. Daha önce doktorlar ona kilo verme ameliyatına hak kazanabilmesi için 90 kilo vermesi gerektiğini söylemişti.

Zayıflayamıyorum diyenlere ilham! Doktorlar hayatın tehlikede dedi 200 kilo birden verdi! Görenler değişimine inanamıyor...

Tammy'nin ağırlığı 325 kilogramın üzerindeydi.

Zayıflayamıyorum diyenlere ilham! Doktorlar hayatın tehlikede dedi 200 kilo birden verdi! Görenler değişimine inanamıyor...

Daha sağlıklı olmak için adım atan kadın, o zamandan bu yana oksijen desteği ya da yürüteç olsun herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan artık hayatına daha iyi bir şekilde devam ediyor.

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