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Haberler Yaşam Zeka testi: Koyunların arasına saklanmış köpeği gördün mü? 100 bin kişiden sadece 9158'i 5 saniyede bulabildi!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 16:42

Zeka testi: Koyunların arasına saklanmış köpeği gördün mü? 100 bin kişiden sadece 9158'i 5 saniyede bulabildi!

Optik illüzyon testleri, gözlerinizle ve zihninizle oynar. Orada olmayan bir şeyi varsaymanızı sağlar. Peki, siz koyunların arasındaki gizli köpeği bulabilir misiniz? Hem de 5 saniyede! Bu teste katılanların sadece yüzde 5'i resimdeki köpeği 5 saniye içinde bulabildi. Belirtilen bu sürede yüzlerin tamamını bulabilirseniz dahi sınıfında sayılıyorsunuz. Hazırsanız görsel becerilerini test edelim...

Zeka testi: Koyunların arasına saklanmış köpeği gördün mü? 100 bin kişiden sadece 9158’i 5 saniyede bulabildi!

Zekanıza ve dikkat becerinize ne kadar güveniyorsunuz? Çalışmalar, optik illüzyonların düzenli olarak uygulanmasının bireylerde uyanıklık düzeyini artırabileceğini, stresi azaltabileceğini ve daha iyi konsantrasyon gücü geliştirebileceğini göstermekte. Bu testte, koyunların içinde yer alan köpeğin 5 saniye içerisinde bulunması isteniyor. Bu teste katılanların sadece yüzde 5'i köpeği fark edebildi. Peki, siz koyunların içindeki köpeği fark ettiniz mi?

Zeka testi: Koyunların arasına saklanmış köpeği gördün mü? 100 bin kişiden sadece 9158’i 5 saniyede bulabildi!

Bu zeka testinde, penguenlerle dolu bir görsel görüyorsunuz.

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Zeka testi: Koyunların arasına saklanmış köpeği gördün mü? 100 bin kişiden sadece 9158’i 5 saniyede bulabildi!

Bir zamanlayıcı ayarlayın ve farklı pengueni bulma sürenizi kaydedin.

Zeka testi: Koyunların arasına saklanmış köpeği gördün mü? 100 bin kişiden sadece 9158’i 5 saniyede bulabildi!

Tüm penguenlere 15 saniye boyunca odaklanarak bakın.

Zeka testi: Koyunların arasına saklanmış köpeği gördün mü? 100 bin kişiden sadece 9158’i 5 saniyede bulabildi!

Bir penguen diğerlerinden farklı.

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