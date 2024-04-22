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Zeka testi: Koyunların arasına saklanmış köpeği gördün mü? 100 bin kişiden sadece 9158'i 5 saniyede bulabildi!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
16:42
Zeka testi: Koyunların arasına saklanmış köpeği gördün mü? 100 bin kişiden sadece 9158'i 5 saniyede bulabildi!
Optik illüzyon testleri, gözlerinizle ve zihninizle oynar. Orada olmayan bir şeyi varsaymanızı sağlar. Peki, siz koyunların arasındaki gizli köpeği bulabilir misiniz? Hem de 5 saniyede! Bu teste katılanların sadece yüzde 5'i resimdeki köpeği 5 saniye içinde bulabildi. Belirtilen bu sürede yüzlerin tamamını bulabilirseniz dahi sınıfında sayılıyorsunuz. Hazırsanız görsel becerilerini test edelim...