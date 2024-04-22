Zeka testi: Koyunların arasına saklanmış köpeği gördün mü? 100 bin kişiden sadece 9158’i 5 saniyede bulabildi!

Zekanıza ve dikkat becerinize ne kadar güveniyorsunuz? Çalışmalar, optik illüzyonların düzenli olarak uygulanmasının bireylerde uyanıklık düzeyini artırabileceğini, stresi azaltabileceğini ve daha iyi konsantrasyon gücü geliştirebileceğini göstermekte. Bu testte, koyunların içinde yer alan köpeğin 5 saniye içerisinde bulunması isteniyor. Bu teste katılanların sadece yüzde 5'i köpeği fark edebildi. Peki, siz koyunların içindeki köpeği fark ettiniz mi?