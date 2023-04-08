Zekai Tunca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zekai Tunca şarkıları ve hayatı

ZEKAİ TUNCA KİMDİR?

1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene kadar bir özel kuruluş ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) uçak fabrikasında, teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı.

1967 yılında Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu bitiren Zekai Tunca'nın, bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzik ilişkisi 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Dr. Recai Özdil topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta; Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi üstadlarla çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sürelsan topluluğu ile teması oldu.

Öğrenciliği sırasında, 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavına katıldı ve ilk 10 kişilik final kadrosuna kalmayı başardı.

1965'te Birleşmiş Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin ses yarışmasında Ankara birincisi oldu.

1966'da TRT tarafından açılan 'stajyer sanatçı' sınavını kazandı ve altı aylık ilk dönem stajda Saadet İkesus, Cengiz Tanç, Muammer Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam, Turan Toper gibi hocaların derslerinden yararlandı.

1967 Ağustos ayında Nurcan Tunca ile evlenen Zekai Tunca, Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atandı ve kazandığı bu stajı yarım bıraktı. Ordu'da bulunduğu yıllarda da müzikle bağını koparmayan Tunca, Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi ses yarışmalarında, 1969'da ikinci, 1970'te birinci oldu.