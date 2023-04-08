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Haberler Yaşam Zekai Tunca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zekai Tunca şarkıları ve hayatı
Giriş Tarihi: 08.04.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 16:06

Zekai Tunca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zekai Tunca şarkıları ve hayatı

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında yer alan Zekai Tunca, izleyicinin araştırmaları arasında yerini aldı. Programın izleyicileri, Zekai Tunca kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorularla ünlü sanatçının hayatına dair detayları araştırıyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zekai Tunca şarkıları ve hayatı hakkında merak edilenlerin yanıtı.

Zekai Tunca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zekai Tunca şarkıları ve hayatı

Türk Sanat Müziği alanında eser veren Zekai Tunca, Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında yer alıyor. Zekai Tunca kimdir, nereli ve kaç yaşında sorusuyla araştırılan sanatçının eserleri ve hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. Ayrıca albümleri, şarkıları ve kariyeri hakkında da araştırmalar sürüyor. Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam, Git Gidebilirsen, Rüyalarım Olmasa gibi şarkılarıyla ün salan Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zekai Tunca şarkıları ve hayatı haberimizde…

Zekai Tunca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zekai Tunca şarkıları ve hayatı

ZEKAİ TUNCA KİMDİR?

1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene kadar bir özel kuruluş ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) uçak fabrikasında, teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı.

1967 yılında Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu bitiren Zekai Tunca'nın, bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzik ilişkisi 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Dr. Recai Özdil topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta; Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi üstadlarla çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sürelsan topluluğu ile teması oldu.

Öğrenciliği sırasında, 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavına katıldı ve ilk 10 kişilik final kadrosuna kalmayı başardı.

1965'te Birleşmiş Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin ses yarışmasında Ankara birincisi oldu.

1966'da TRT tarafından açılan 'stajyer sanatçı' sınavını kazandı ve altı aylık ilk dönem stajda Saadet İkesus, Cengiz Tanç, Muammer Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam, Turan Toper gibi hocaların derslerinden yararlandı.

1967 Ağustos ayında Nurcan Tunca ile evlenen Zekai Tunca, Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atandı ve kazandığı bu stajı yarım bıraktı. Ordu'da bulunduğu yıllarda da müzikle bağını koparmayan Tunca, Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi ses yarışmalarında, 1969'da ikinci, 1970'te birinci oldu.

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Zekai Tunca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zekai Tunca şarkıları ve hayatı

1970'te Trabzon'dan katıldığı TRT Çok Sesli Koro sınavını kazanan Tunca, Ankara Radyosu'na geri döndü. Bu koroda Hikmet Şimşek, Muammer Sun, Müfide Özgüç, Cengiz Tanç, Saip Egüz, Erdoğan Okyay, Fehamettin Özgüç, Walter Sturaus gibi hoca ve şeflerle yapılan çalışma ve derslerle nota solfej ve şan bilgisi edindi.

1972-74 arasında topçu yedek subay olarak, askerliğini yaptıktan sonra, 1975 yılında verdiği bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği, yetişmiş (solist) sanatçısı oldu. Bu görevinin yanısıra TRT müzik dairesi uzmanlığı, repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu.

1975 yılında verdiği bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği yetişmiş sanatçısı oldu. Buradaki ilk yıllarında, Çinuçen Tanrıkorur'un desteğini gördü. 1976 yılında Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği solisti olarak atanana kadar, bu görevinin yanı sıra, TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, Repertuar ve Denetleme Kurulları üyeliklerinde bulundu.

1978-1981 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği topluluğunu çalıştıran Zekai Tunca, 1979'dan bu yana 15 albüm yapan Tunca'nın ilk albümü 'Çekemezler Sevgimizi' liste başı oldu.

Radyo ve televizyon programları dışında, özel sahne çalışmaları ve halk konserleriyle kitlelere ulaştı. Yurt dışında; Cezayir, Suriye, SSCB, Avustralya, ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Bosna, Belçika, Arnavutluk'ta özel ve resmi konserler veren Zekai Tunca'nın çok sayıda bestesi mevcuttur.

1996 yılında kendi isteği ile, TRT'den , Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solistliğine atanan Zekai Tunca, 2009 haziranında bu görevinden emekli oldu.

1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanı alan Zekai Tunca, halen Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak solistlik görevini sürdürmektedir.

Zekai Tunca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zekai Tunca şarkıları ve hayatı

ZEKAİ TUNCA ALBÜMLERİ

1979: Çekemezler Sevgimizi

1981: Alın Yazımsın

1982: Kadın ve Peri Masalı

1983: Bahar, Çiçek Çiçek

1985: Aşka Zaman Yok

1986: Aşk Olsun

1989: İçime Doğdu

1990: Rüyalarım Olmasa (İmkânsız)

1992: Üzme Beni

1993: Beni Sevmeye Devam Et

1995: Tanrım

1997: Zil, Şal ve Gül

2002: Güvercinim

2003: Seni Aşksız Bırakmam

2007: Aşka Merakım Ezelden

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