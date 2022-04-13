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Giriş Tarihi: 13.04.2022 21:31 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 21:33

Zika virüsü nedir, öldürür mü? Yeni tehlike: Zika virüsü nasıl bulaşır, hangi ülkelerde var?

Son dönemde tüm dünyanın gündemine gelen Zika virüsü, gelen son dakika haberleri sonrası gündeme geliyor. Bilim insanlarının peş peşe uyarılarla gündeme taşıdığı yeni tehlike özellikle sivrisineklerle beraber yayılım sağlıyor. Öte yandan "Zika virüsü nedir, nasıl bulaşır, ölümcül mü, hangi ülkelerde var?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu virüs aynı zamanda; enfekte hastalarda semen, vajinal salgılar, kan, idrar, amniyon sıvısı, BOS, anne sütü, tükürük gibi vücut sıvılarında ve beyinde de saptanmıştır. Peki, Zika virüsü nedir, nasıl bulaşır, ölümcül mü, hangi ülkelerde var? İşte detaylar...

Zika virüsü nedir, öldürür mü? Yeni tehlike: Zika virüsü nasıl bulaşır, hangi ülkelerde var?

Koronavirüs salgınından sonra bilim insanlarının yeni tehlike olarak söz ettiği Zika virüsü, şimdilerde tüm dünyada tedirginliğe neden oluyor. Özellikle de sivri sineklerle yayıldığı ifade edilen bu virüs birçok farklı yolla da bulaşıcılık sağlayabiliyor. Bilim insanlarının uyarılarıyla beraber "Zika virüsü nedir, nasıl bulaşır, ölümcül mü, hangi ülkelerde var?" soruları gündeme taşındı. İşte Zika virüsüne dair detaylar...

Zika virüsü nedir, öldürür mü? Yeni tehlike: Zika virüsü nasıl bulaşır, hangi ülkelerde var?

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Flavivirus grubundan bir RNA Virüsü olan Zika virüsünün neden olduğu ve insanlara sivrisinek ısırması ile bulaşan bir hastalıktır. İlk olarak Uganda'da 1947'de Zika Ormanı'nda bir Rhesus maymununda keşfedilmiştir. İnsanlarda ilk olarak 1954'de Nijerya'da bulunmuştur.

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Zika virüsü nedir, öldürür mü? Yeni tehlike: Zika virüsü nasıl bulaşır, hangi ülkelerde var?

VAKA SAYISI ARTIYOR!

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde Zika virüsü tespit edilen vaka sayısı 105'e yükseldi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Kanpur kentinde Zika virüsü tespit edilen kişi sayısı artmaya devam ediyor. Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath yaptığı açıklamada, son bir ayda 105 vaka tespit edildiğini, vakalardan 17'sinin iyileştiğini ifade etti. Adityanath, bölge idaresi, sağlık birimleri ve belediye meclisinin Kanpur'da denetim, sterilizasyon ve araştırma çalışmalarını arttırdığını söyledi. Virüsün bulaştığı bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulunan eyalet başbakanı Adityanath, hastaların aile üyeleriyle görüştü.

Zika virüsü nedir, öldürür mü? Yeni tehlike: Zika virüsü nasıl bulaşır, hangi ülkelerde var?

Yetkililer, hem Covid-19 hem de Zikar virüsü salgınının yoğun gözetim ve tedavi yöntemleriyle kontrol altına alındığını ifade etti.
Enfekte sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan virüsün Hindistan'da ilk vakaları 2017'de Gujarat eyaletindeki Ahmedabad kentinde ve daha sonra Tamil Nadu'daki Krishnagiri kentinde tespit edilmişti. Ateş, döküntü, eklem ağrısı, kas ve eklem ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü hastalığın belirli bir tedavisi bulunmuyor.

Zika virüsü nedir, öldürür mü? Yeni tehlike: Zika virüsü nasıl bulaşır, hangi ülkelerde var?

Zika Virüs Hastalığı (ZVH) Flavivirus grubundan bir RNA virüsü olan Zika virüsün (ZV) neden olduğu ve insanlara etkeni taşıyan Aedescinsi (Aedes aeyptive Aedes albopictus) sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan bir hastalıktır.
Zika virüsü ilk kez 1947'de Uganda'da Zika ormanında rhesus maymunlarında saptanmış; ardından 1948'de aynı ormanda sivrisineklerden ve 1952'de Uganda ve Tanzanya'da insanlardan izole edilmiştir.

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