Haberler Yaşam Zika virüsü nedir, öldürür mü? Yeni tehlike: Zika virüsü nasıl bulaşır, hangi ülkelerde var?

Giriş Tarihi: 13.04.2022 21:31 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 21:33

Zika virüsü nedir, öldürür mü? Yeni tehlike: Zika virüsü nasıl bulaşır, hangi ülkelerde var?

Son dönemde tüm dünyanın gündemine gelen Zika virüsü, gelen son dakika haberleri sonrası gündeme geliyor. Bilim insanlarının peş peşe uyarılarla gündeme taşıdığı yeni tehlike özellikle sivrisineklerle beraber yayılım sağlıyor. Öte yandan "Zika virüsü nedir, nasıl bulaşır, ölümcül mü, hangi ülkelerde var?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu virüs aynı zamanda; enfekte hastalarda semen, vajinal salgılar, kan, idrar, amniyon sıvısı, BOS, anne sütü, tükürük gibi vücut sıvılarında ve beyinde de saptanmıştır. Peki, Zika virüsü nedir, nasıl bulaşır, ölümcül mü, hangi ülkelerde var? İşte detaylar...