Ziya Bandırmalıoğlu cinayeti davasında flaş gelişme! Kan donduran ifadeler...

"SİLAHI İLK ELİNE ALAN ZİYA'YDI"

Duruşmadaki savunmasında sanık Ayhan Çakır, "Ben olay nedeniyle yaralandım ve sakatlandım. Kendi canımızı kurtarmak için hareket ettik. Uzunca bir süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" derken, sanık Fuat Çakır ise, "Sanık Mert Muhammet'in ifadelerine de bakılırsa silahı ilk sıkan kişinin Ziya olduğu ortaya çıkacaktır. Maktul Ziya silahı ateşledikten sonra diğer maktul Şahin'in araya girip olayı yatıştırması gerekirken onun da ateş etmesi nedeniyle bu olaylar meydana gelmiştir.