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Ziya Bandırmalıoğlu cinayeti davasında flaş gelişme! Kan donduran ifadeler...
Giriş Tarihi: 23.03.2023 11:39
Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
11:43
Ziya Bandırmalıoğlu cinayeti davasında flaş gelişme! Kan donduran ifadeler...
Kadıköy'de lüks bir restoranda iki grubun silahlı çatışması sonucu Susurluk davası hükümlüsü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanıklar beraatlerini isterken Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan'ı öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis istenirken diğer sanıkların da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisleri talep edildi.