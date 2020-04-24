Zonguldak, Bolu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Zonguldak ve Bolu'da sahur ve iftar saati kaçta?

Diyanet imsakiye takvimi ile birlikte tüm iller için iftar ve sahur saatleri paylaşıldı. Ramazan ayını oruç ibadeti ile geçiren vatandaşlar, yaşadıkları ile ilişkin iftar ve sahur vakti ne zaman sorularının yanıtını araştırıyor. Zonguldak ve Bolu illerinde yaşayan vatandaşların, "İftara ne kadar kaldı?" sorusuna, Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından paylaşılan Ramazan imsakiyesi ile yanıt bulması mümkün. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahur vakti uyanıp sahurlarını yapan Zonguldak ve Bolu'da yaşayan vatandaşlar tarafından yanıt aranan soruların başında "Bugün iftar saati kaçta?" geliyor. Zonguldak ve Bolu'da iftara kaç saat kaldı? İşte Zonguldak ve Bolu imsakiye 2020 iftar saati ile sahur vakti bilgisi…