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Zonguldak, ile iftar vakti! 2020 Zonguldak ve Bolu'da sahur ve iftar saati kaçta?

Diyanet imsakiye takvimi ile birlikte tüm iller için iftar ve sahur saatleri paylaşıldı. Ramazan ayını oruç ibadeti ile geçiren vatandaşlar, yaşadıkları ile ilişkin iftar ve sahur vakti ne zaman sorularının yanıtını araştırıyor. Zonguldak ve Bolu illerinde yaşayan vatandaşların, "İftara ne kadar kaldı?" sorusuna, Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından paylaşılan Ramazan imsakiyesi ile yanıt bulması mümkün. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahur vakti uyanıp sahurlarını yapan Zonguldak ve Bolu'da yaşayan vatandaşlar tarafından yanıt aranan soruların başında "Bugün iftar saati kaçta?" geliyor. Zonguldak ve Bolu'da iftara kaç saat kaldı? İşte Zonguldak ve 2020 iftar saati ile sahur vakti bilgisi…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 13:37
Zonguldak, Bolu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Zonguldak ve Bolu'da sahur ve iftar saati kaçta?

24 Nisan Cuma, Ramazan'ın başlangıç gününde ilk oruç tutulmaya başlandı. Meridyenler arası zaman farkı sebebiyle oluşan yerel saat farkı dolayısıyla iftar saati ve sahur vakti, ilden ile değişkenlik gösteriyor. Bu bağlamda vatandaşlar, yaşadıkları ile ilişkin sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. Peki ilk sahura 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece kalkan Zonguldak ve Bolulular bugün iftarını saat kaçta yapacak? Yüce Allah, corona virüsü sebebiyle toplu iftar ve sahur organizasyonlarının yasaklandığı, teravih namazlarının evlerde kılındığı bu Ramazan tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. İşte Zonguldak ve 2020 iftar saati ile sahur vakti bilgisi…

Zonguldak, Bolu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Zonguldak ve Bolu'da sahur ve iftar saati kaçta?

İftar saatleri konusunda 81 ilimizde araştırmalar yavaş yavaş artıyor. Mübarek Ramazan ayının ilk oruçlarını bugün tutuyoruz. 30 gün boyunca Ramazan imsakiyesi ile 81 ilin iftar ve sahur saatlerine Sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İşte Zonguldak imsakiye 2020 ve Bolu imsakiye 2020 bilgisi ile iftar ve sahur vakitleri...

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Zonguldak, Bolu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Zonguldak ve Bolu'da sahur ve iftar saati kaçta?

ZONGULDAK SAHUR SAATİ VE İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

Zonguldak'ta oruç tutacak kişiler için ilk oruç 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 04:16'da başlayacak. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ilk iftarlar yapılacak.

ZONGULDAK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İl genelinde oruçlarını açacak olan kişiler saat 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 19:50'de iftar yapacaklar.

Zonguldak Ramazan imsakiyesi 2020 için TIKLAYINIZ!

Zonguldak, Bolu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Zonguldak ve Bolu'da sahur ve iftar saati kaçta?

BOLU SAHUR SAATİ VE İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

Bolu'da oruç tutacak kişiler için ilk oruç 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 04:20'de başlayacak. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ilk iftarlar yapılacak.

BOLU İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İl genelinde oruçlarını açacak olan kişiler saat 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 19:49'da iftar yapacaklar.

Bolu Ramazan imsakiyesi 2020 için TIKLAYINIZ!

Zonguldak, Bolu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Zonguldak ve Bolu'da sahur ve iftar saati kaçta?

Bolu'nun normal zamanda en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi'nde zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor. Polis ekipleri ve zabıta memurları, anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.

RAMAZAN AYINDA ORUCUN YERİ VE ÖNEMİ

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da '…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun' (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar. Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

Açıktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da, oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır.

Zonguldak, Bolu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Zonguldak ve Bolu'da sahur ve iftar saati kaçta?

İMSAK NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Zonguldak, Bolu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Zonguldak ve Bolu'da sahur ve iftar saati kaçta?
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