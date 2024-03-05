Zonguldak’ta başörtülü kasiyere hakaretler yağdırmıştı: O müdür hakkında karar verildi!

POLİS EKİPLERİNE TEHDİTLER YAĞDIRDI!

Polis tarafları ayırmaya çalışırken, Onur D. ekiplere "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" dedi. Kasiyer Ö.B.'ye yönelik de "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" diyen Onur D.'ye, polis müdahale etti. Polise direnen Onur D., yere yatırılıp gözaltına alındı. Ö.B., Onur D. hakkında şikayette bulunmazken, mukavemet gösterdiği polisler ise şikayetçi oldu.