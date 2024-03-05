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Zonguldak'ta başörtülü kasiyere hakaretler yağdırmıştı: O müdür hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
12:16
Zonguldak'ta başörtülü kasiyere hakaretler yağdırmıştı: O müdür hakkında karar verildi!
Zonguldak'ta Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D., markette tartıştığı başörtülü kasiyere hakaret etti. "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" diyen Onur D., duruma müdahale eden polislere ise "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" dedi! Hakkında soruşturma başlatılan müdür Onur D. hakkında karar verildi.