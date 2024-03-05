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Haberler Yaşam Zonguldak'ta başörtülü kasiyere hakaretler yağdırmıştı: O müdür hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:16

Zonguldak'ta başörtülü kasiyere hakaretler yağdırmıştı: O müdür hakkında karar verildi!

Zonguldak'ta Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D., markette tartıştığı başörtülü kasiyere hakaret etti. "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" diyen Onur D., duruma müdahale eden polislere ise "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" dedi! Hakkında soruşturma başlatılan müdür Onur D. hakkında karar verildi.

DHA
Zonguldak’ta başörtülü kasiyere hakaretler yağdırmıştı: O müdür hakkında karar verildi!

Olay, dün Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Zincir market şubesine giden K.D., arkadaşına aldırdığı sigarayı değiştirmek istedi. Kasiyer Ö.B. (25), sigarayı değiştiremeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. K.D., oğlu Onur D.'ye haber verdi. Onur D.'nin de gelmesiyle tartışma büyüdü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak’ta başörtülü kasiyere hakaretler yağdırmıştı: O müdür hakkında karar verildi!

POLİS EKİPLERİNE TEHDİTLER YAĞDIRDI!

Polis tarafları ayırmaya çalışırken, Onur D. ekiplere "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" dedi. Kasiyer Ö.B.'ye yönelik de "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" diyen Onur D.'ye, polis müdahale etti. Polise direnen Onur D., yere yatırılıp gözaltına alındı. Ö.B., Onur D. hakkında şikayette bulunmazken, mukavemet gösterdiği polisler ise şikayetçi oldu.

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Zonguldak’ta başörtülü kasiyere hakaretler yağdırmıştı: O müdür hakkında karar verildi!

Polislerin şikayetçi olması nedeniyle şüphelinin sorgusu Kozlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Jandarmadaki ifadesinde, kasiyer Ö.B.'den özür dileyen Onur D., şeker hastası olduğunu ve bir anda sinirlendiğini söyledi. Kasiyer Ö.B. ise "Şikayetçi değilim. Allah'a havale ediyorum" dedi.

Zonguldak’ta başörtülü kasiyere hakaretler yağdırmıştı: O müdür hakkında karar verildi!

Polislerin şikayetçi olması nedeniyle şüphelinin sorgusu Kozlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Jandarmadaki ifadesinde, kasiyer Ö.B.'den özür dileyen Onur D., şeker hastası olduğunu ve bir anda sinirlendiğini söyledi. Kasiyer Ö.B. ise "Şikayetçi değilim. Allah'a havale ediyorum" dedi.

Zonguldak’ta başörtülü kasiyere hakaretler yağdırmıştı: O müdür hakkında karar verildi!

Dün, sorgusunun ardından 'Polise görevini yaptırmamak için direnmek' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilen Onur D., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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