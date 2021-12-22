Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı uyarısı peş peşe gelirken Zonguldak'ta okullar tatil mi merak ediliyor. Valilikler tarafından bildirilen kararlara göre geçtiğimiz gün; yoğun kar yağışı nedeniyle Rize, Sinop, Bartın'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Valilik veya MEB'ten Zonguldak'taki okulların tatil edildiğine ilişkin bilgi araştırılırken detaylar geldi. Peki Zonguldak'ta okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Zonguldak'ta okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı