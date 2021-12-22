Zonguldak’ta okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Zonguldak’ta okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ? 23 ARALIK 2021

23 Aralık Perşembe günü için Zonguldak'ta okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili ise resmi açıklama geldi.

Zonguldak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın 1 günlüğüne tatil edildi

Zonguldak'ta 2 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve ilçeler ile köylerde etkili olan kar yağışı yüksek kesimler 1 metreyi buldu.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumları, yarın için 1 gün tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı bildirildi.