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Haberler Yaşam Zonguldak’ta okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Zonguldak’ta okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
Giriş Tarihi: 22.12.2021 22:59 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 22:59

Zonguldak’ta okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Zonguldak’ta okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı uyarısı peş peşe gelirken Zonguldak'ta okullar tatil mi merak ediliyor. Valilikler tarafından bildirilen kararlara göre geçtiğimiz gün; yoğun kar yağışı nedeniyle Rize, Sinop, Bartın'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Valilik veya MEB'ten Zonguldak'taki okulların tatil edildiğine ilişkin bilgi araştırılırken detaylar geldi. Peki Zonguldak'ta okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Zonguldak'ta okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Zonguldak’ta okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Zonguldak’ta okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Zonguldak'ta okullar tatil mi, 23 Aralık Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil ediliyor. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler ise yarınki durumu merak ediyor. Peki Zonguldak'ta okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Zonguldak'ta okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil?

Zonguldak’ta okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Zonguldak’ta okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ? 23 ARALIK 2021

23 Aralık Perşembe günü için Zonguldak'ta okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili ise resmi açıklama geldi.

Zonguldak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın 1 günlüğüne tatil edildi

Zonguldak'ta 2 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve ilçeler ile köylerde etkili olan kar yağışı yüksek kesimler 1 metreyi buldu.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumları, yarın için 1 gün tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı bildirildi.

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Zonguldak’ta okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Zonguldak’ta okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

ZONGULDAK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre il genelinde devam eden Kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren oluşturabileceği buzlanma ve don olayı nedeniyle il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü bir günlüğüne ara verildiği açıklandı. Kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından özellikle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü. Sık ormanların bulunduğu Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesi girişindeki bölge, karın keyfini çıkaran vatandaşların uğrak yeri oldu.

Zonguldak’ta okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Zonguldak’ta okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
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