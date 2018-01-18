E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenci girişi ve karne notu sorgulama nasıl nereden yapılır?

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi yarın sona eriyor. Sömestr tatiline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile internet üzerinden karne notlarını şimdiden görüntüleyebiliyor. 19 Ocak Cuma günü öncesi son güncellemelerin takip edilmesi nedeniyle e okul öğrenci giriş ekranında büyük yoğunluk yaşanıyor. Kolay yoldan e-Okul'a giriş yapmak için tüm ayrıntıları bu başlık altında sizler için derledik.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ'NE NASIL ÖĞRENCİ GİRİŞ YAPILIR?

Sömestr tatiline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler bir yandan da karne heyecanı yaşıyor. e-okul.meb.gov.tr adresine girerek sisteme ulaşabilirsiniz. Karşınıza gelen mavi pencereden gerekli bilgileri (TC kimlik numarası, okul numarası vs..) doldurarak karne notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ İLE HANGİ BİLGİLER SORGULANIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Dönem sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama E-Okul üzerinden yapılabilir. Öğrencilerin hesaplama yapabilmesi için, öğretmenler tarafından tüm ders notlarının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler. Dönem sonunda yıl sonu başarı puanı;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.