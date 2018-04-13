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davasında 21 sanığa müebbet

davasında Çevik Bir, , Halil , 'ın da arasında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yaş ve sağlık sorunu nedeniyle kimse tutuklanmayacak.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 17:58 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 18:25
28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet

darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıkladı. Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı, Halil Kemal Gürüz, İlhan Kılıç, Çetin Doğan'ın da arasında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, indirime giderek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

ONLARA DA MÜEBBET

28 Şubat davasında Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Çetin Saner, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, Kenan Deniz, Muhittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika: 28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada karar verildi.

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28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet
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