Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan-Putin görüşmesinde, ABD'nin İran ile daha önce sağlanmış nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı

Giriş Tarihi: 10.5.2018 22:48 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 00:01
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Görüşmede, ABD'nin İran ile daha önce sağlanmış olan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

ABD'nin kararının yanlışlığına işaret eden iki lider, söz konusu planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğuna dikkati çektiler.

Görüşmede son günlerde konusunda artan gerilimin endişe verici olduğuna da değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında, Devlet Başkanı Putin'e 7 Mayıs'taki yemin töreniyle Devlet Başkanı olarak dördüncü dönemine resmen başlaması dolayısıyla tebriklerini de iletti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN