Haberler Gündem Haberleri Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü Erdoğan-Putin görüşmesinde, ABD'nin İran ile daha önce sağlanmış nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı

Giriş Tarihi: 10.5.2018 22:48 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 00:01