Erdoğan Demirören'e veda

Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine sabah saatlerinde taziye ziyaretine gelenler arasında Şevket Sabancı, Demet Sabancı, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin ve Emir Sarıgül de yer aldı. Yıldırım Demirören'in, taziye ziyaretine gelen Şevket Sabancı'yı uğurladığı görüldü.

TAZİYE'YE GELEN İSİMLER

Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar ve CNN Türk Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel, Çiğdem Simavi, işadamı Hüsnü Özyeğin, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen de yer aldı. Mustafa Çalışkan ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Memlekete çok hizmeti olan özel bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Taziye ziyareti sonrası açıklama yapan Ekmeleddin İhsanoğlu, "Çok değerli bir sanayici ve dostumuzu kaybettik. Erdoğan Demirören bey bu memlekete çok büyük hizmetler yaptı. Erdoğan'ın çok önemli bir özelliği var onu da herkes bilmez; sanatseverdi, kültür mirasına büyük katkıları olmuştur. Osmanlı dönemi Türk İslam Sanatı eserlerinden oluşan çok kıymetli bir koleksiyonu vardı. Evi bir nevi müzeydi. Sanat değeri yüksek bir insandı" dedi.