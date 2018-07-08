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Son dakika: 701 sayılı listeleri 'sı yayınlandı! İşte son KHK ile isim isim!

Son dakika haberi... kapsamında son yayınlandı! Yeni KHK ile edilenlerin isim isim listesini az sonra haberimizde bulabilirsiniz. OHAL'in önümüdeki hafta kalkması beklenirken, bugün de son 'nin (KHK) yayınlanması için gözler deydi. OHAL süresince 33 adet KHK çıkartıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararnameler ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. İşte son yayınlanan KHK ile in isim isim listesi...OHAL kapsamında bazı tedbirler alınmasına ilişkin 701 sayılı Kanun Hükünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 701 sayılı KHK ile görevden ihraç edilenlerin isim isim listesi az sonra sabah.com.tr'de

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 05:17 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 05:18
Son dakika: 701 sayılı ihraç listeleri KHK'sı yayınlandı! İşte son KHK ile ihraç edilenler isim isim!
KHK ihraç listesi güncelleniyor...
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Son dakika: 701 sayılı ihraç listeleri KHK'sı yayınlandı! İşte son KHK ile ihraç edilenler isim isim!
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