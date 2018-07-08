Son dakika: 701 sayılı ihraç listeleri KHK'sı yayınlandı! İşte son KHK ile ihraç edilenler isim isim!

Son dakika haberi... OHAL kapsamında son KHK yayınlandı! Yeni KHK ile ihraç edilenlerin isim isim listesini az sonra haberimizde bulabilirsiniz. OHAL'in önümüdeki hafta kalkması beklenirken, bugün de son Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) yayınlanması için gözler resmi gazetedeydi. OHAL süresince 33 adet KHK çıkartıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararnameler ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. İşte son yayınlanan KHK ile ihraç edilenlerin isim isim listesi...OHAL kapsamında bazı tedbirler alınmasına ilişkin 701 sayılı Kanun Hükünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 701 sayılı KHK ile görevden ihraç edilenlerin isim isim listesi az sonra sabah.com.tr'de