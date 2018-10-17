Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü

Adıyaman'da 'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Gri' kategoride aranan, terör örgütü ’nın sözde bölge sorumlusu 'Zülfikar' kod adlı (34), beraberindeki başka bir teröristle birlikte ölü ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 19:45 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 19:59
Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında 16 Ağustos'ta, askeri aracın geçişi sırasında 'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, dost ateşiyle ise 3 askerin şehit olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Şehriban Tunç'un evindeki aramalarda terör örgütüne ait dökümanlar bulundu. Güvenlik güçlerinin incelemesinde kadının oğlunun da İçişleri Bakanlığı'nca aranan teröristler listesinde 'Gri' kategoride aranan, örgütün sözde bölge sorumlusu 'Zülfikar' kod adlı olduğu saptandı. Annesine yazdığı mektuplarda ilaç ve gıda istediği belirlenen teröristin yakalanması için bölgede hummalı çalışma başlatıldı.
Güvenlik güçleri bugün Kömür Beldesi kırsalında yürüttüğü arazi arama taramasında iki terörist ile karşılaşıldı. Askerlerin 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren iki terörist, çıkan çatışmada öldürüldü. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç olduğu anlaşılırken, ikinci teröristin kimliği ise belirlenemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN