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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan 'ya destek telefonu

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, 'da yaşanan olaylarla ilgili Devlet Başkanı 'yu telefonla aradı ve desteklerini iletti. Maduro da yaptığı konuşmada Erdoğan'ın desteklerine değinerek 'ye selam gönderdi.

Giriş Tarihi: 24.1.2019 00:02 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 00:40
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Maduro'ya destek telefonu

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etmesinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklaması Venezuela'yı karıştırdı.

ABD'nin skandal kararına ilişkin konuşan Maduro "ABD kukla bir hükümet kurmak için bir operasyon düzenliyor! Sadece halk kendi başkanını belirler. Vazgeçmiyorum" dedi..

Başkan Erdoğan'dan Maduro'ya destek telefonu

TÜRKİYE'YE SELAM GÖNDERDİ
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve desteklerini ilettiğini açıkladı. Maduro, yaptığı konuşmada Türkiye'ye selam gönderdi.

Son dakika haberi: Venezuela'dan ABD açıklaması

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Maduro'ya destek telefonu
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