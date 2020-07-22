Hakkını söke söke alan bir ülke olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ve kabinenin göreve başlayışının ikinci yılı vesilesiyle, kapsamlı bir değerlendirme yaptı:

Geçmişte en küçük sarsıntıda demokrasisiyle, ekonomisiyle, siyasi ve sosyal yapısıyla adeta yerle yeksan olan bir Türkiye'den; bölgesel ve küresel her türlü sınamayı başarıyla veren bir Türkiye'ye geldik. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milletimiz tarafından meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı, bu sürecin hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır Bu vesileyle, Cumhur İttifakı'nın kurulmasında ve bugünlere gelmesinde çok büyük emeği olan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile tüm MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletimiz, milli iradenin üstünlüğü ilkesinin bedelini kanlarıyla ödeyerek, dünya demokrasi tarihine de geçmiştir.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hakkını söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz" | Video

Dünyanın siyasi ve ekonomik gerilimlerden iç çatışmalara, yılbaşından bu yana da koronavirüs salgınının yıkıcı etkilerine pek çok alanda yalpaladığı bir dönemde, Türkiye, dimdik ayakta kalarak, farkını ortaya koymuştur. Bu süreçte Türkiye'yi dünyada örnek gösterilen bir ülke haline getirdik.

Yeni sistemle birlikte bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştum. Bölgesel ve küresel hemen hemen tüm sorunların çözümünde Türkiye, her liderin görüşüne başvurduğu, işbirliğini aradığı bir ülke haline geldi.

Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekâtlarda, uluslararası anlaşmalara uygun olarak attığı tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda, milli egemenlik haklarını kullanmakta. Geçmişinde sömürge ve katliam lekesi olmayan nadir devletlerden biriyiz. Bu gururla, kimsenin hakkına göz dikmeyen, ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Gerek ülkemizin içinde gerekse ülkemizin dışında, ister Irak'ın kuzeyinde ister Suriye'nin kuzeyinde ister Barış Pınarı Harekatı'nda ister İdlib'de ister Libya'da ister Azeri kardeşlerimize karşı Ermenistan'ın şu anda yapmış olduğu saldırılarda hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.



KİMSE HEVESLENMESİN



Libya'da, yaptığımız anlaşmalara uygun şekilde ülkenin meşru hükümetine destek veriyoruz. Trablus'u tehdit eden darbecileri gerileterek, Libya halkının güvenliğini temin ettik ve geleceğine umutla bakmasını sağladık. Son zamanlardaki bazı gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve kimse heveslenmesin, ona da prim vermeyeceğiz.

Kimsenin toprağında, egemenliğinde, doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını, bugüne kadar yaptıklarımızla ispatladık. Karşımızdakiler hangi ahlaksızlığı yaparsa yapsın, biz, inancımızın ve tarihimizin bize gösterdiği istikametten şaşmayacağız. Böyle bir duruşta, asla çıkar hesaplarına, kirli pazarlıklara, menfaat için Hakka ve halka sırt dönmeye yer olmayacağı açıktır.

Bugünlerde Suriye'de bir seçim yapıyorlar, sözde seçim. Allah aşkına böyle seçim mi olur? Nerede dünyanın demokrasi demokrasi diyen ülkeleri. Hiçbirinin ağzından bir kelam çıkıyor mu? Bizim geçmişte hani o tek parti döneminde yaşandığı gibi bunlar da aynısını yapıyor.

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Sokakların karıştırılmasından darbe girişimlerine, terör örgütlerinin kışkırtılmasından ekonomimize kurulan tuzaklara kadar her saldırının aynı hedefe yönelik gülleler anlamı taşıdığı konusunda şüphemiz bulunmuyor.

Kerameti kendinde görüp nefsine yenik düşerek halka tepeden bakanların, istikameti kaybetmesi mukadderdir. Hamdolsun biz bu yanlışa düşmeden çalıştığımız, mücadele verdiğimiz, gereken gayreti gösterip tevekkül ettiğimiz için bugünlere geldik.

26 AğustosMalazgirt geliyor. Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı merkezini kurduk. 25'inde gece orda olacağız. Ertisi gün Malazgirt'e geçeceğiz.

"Sultanü'l Berreyn" ve "Sultanü'l Bahreyn", yani iki kıtanın ve iki denizin hakanı Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetine uygun şekilde, "hünerin ülkeyi imar ederek milletin kalbini kazanmak" olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. Ayasofya'yı yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun olarak müzeden camiye dönüştürme kararımız da, bu anlayışın ürünüdür.



234 BİN OPERASYON



Terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda, 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik. 950'si ölü, 732'si yaralı veya sağ, 672'si teslim olmak üzere 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik. İkna çalışmalarıyla 530 teröristi örgütten kurtardık. 1.5 yılda PKK'nın 400'e yakın eylemini engelledik. FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik. FETÖ'nün bürokrasiden iş dünyasına kadar tüm yapılanmalarını önemli ölçüde yıktık, kalanları da tespit ettikçe temizlemeye devam ediyoruz.





KÜRESEL MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ



Kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde, küresel bir merkez olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye'nin ilk deniz sondaj gemisi Fatih, Ekim 2018'de Akdeniz'de sondaja başladı. Geçtiğimiz yıl ikinci sondaj gemimiz Yavuz, sondaj çalışmalarına başladı. Bu hamlelerimizle, Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan tuzakları tersine çevirdik. KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında ve kendi kıta sahanlığımızda arama ve sondaj çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz. Şunun altını çizmek istiyorum. Biz ne sismik araştırma gemilerimizle ne sondaj gemilerimizle birilerinin iznine tabi değiliz. Biz uluslar arası deniz hukuku neyi gerektiriyorsa, uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa Doğu Akdeniz'de haklarımızı nelerse bu çerçeve içinde bugüne kadar bu adımlarımızı attık, bundan sonra da aynı şeklide adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.



İKİ YILDA 10 ŞEHİR HASTANESİ



GENÇLİK VE SPOR: 84 bin 427 yatak kapasiteli 117 yükseköğrenim yurdunu hizmete aldık. Yükseköğrenim harçlarını kaldırırken, devamlı gösteriler yapılyordu. 18 yıl önce 45 lira olan aylık burs-kredi miktarını 2018'de 470 liraya, 2019'da 500 liraya, bu yıl ise 550 liraya yükselttik.

SAĞLIK: Son iki yılda toplamda 15 bin 239 yatak kapasiteli 10 yeni şehir hastanemizi hizmete sunduk. 378 binden devraldığımız sağlık çalışanı sayımız bugün 1 milyon 101 bini geçti.

ADALET: 5 bin 344'ü hâkim ve savcı olmak üzere 24 bin 64 personel aldık. Çoklu baro düzenlemesini de içeren ve avukatların kılıkkıyafetten baro keseneğine kadar pek çok haklarını güvence altına alan düzenlemeyi yaptık.

ÇEVRE-ŞEHİRCİLİK: 23 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 1 milyon 394 bin bağımsız birimde ikamet eden 5 milyon vatandaşımıza, dönüşüm için 14.7 milyar lira destek sağladık.

TARIM-ORMANCILIK: Tarımsal hasılamızı yüzde 45 artışla 275 milyar liraya çıkardık. Tarımsal ihracatımızı 18 milyar dolara yükselttik. Çiftçimize verdiğimiz desteği yüzde 52 artırarak 22 milyar liraya çıkardık.

KÜLTÜR-TURİZM: Turizmde, 2018'de ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 46 milyon, 2019'da 52 milyon oldu. Salgın nedeniyle bu yıl tüm dünya gibi biz de hedeflerimizi tutturamadık.





TÜRBÜLANSLARA DAYANIKLI EKONOMİ



hazine ve maliye, son yıllarda ülkemizin en çok mücadele verdiği alanların başında geliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin göreve başlamasının hemen ardından ekonomimiz, kur saldırılarının ve yaptırımların hedefi oldu. Bu saldırıların etkileri ile mücadele kapsamında, ekonomimizin bağışıklık sistemini, küresel türbülanslara karşı güçlendiriyoruz. Spekülatif ve art niyetli finansal girişim konusunda önlemlerimizi alıyoruz. SWAP piyasasında aldığımız önlemlerle, TL'ye karşı art niyetli girişim kanallarını tıkadık. Kur saldırısı sonrası normalleşme dönemini, enflasyon ve faizle mücadelede eşine az rastlanır bir başarı ile kapattık. Bu dönemde yüzde 24'e kadar çıkan Merkez Bankası Politika faizi, 8.25 seviyesine indi. Spekülatif ataklarla yüzde 25'in üzerine çıkan enflasyonu yeniden tek hanelere kadar indirdik. Vatandaşlarımızın tarihin en düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmanıyla ev sahibi olabilmesini temin ettik. Haziran'da tarihi bir rekorla 200 binden fazla aileyi ev sahibi yaptık.

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YERLİ OTOMOBİL HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR



İhracatımızı destekleyecek, ithalatı azaltacak, cari dengeyi açıktan fazlaya çevirecek bir stratejiyi hayata geçirdik. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımızı, 2019'da 5 katına çıkararak 180.8 milyar dolara ulaştırdık. İki yılda 346.4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 1 milyon 187 bin esnaf ve sanatkâra toplam 62.5 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırdık.

Salgın döneminde, ihtiyaç duyduğumuz ürünleri kolayca üretebildik. Yerli yoğun bakım solunum cihazıyla dünyaya nefes olduk. Tanı kitleri, aşı ve ilaç alanındaki projelerimiz, yurt dışında yapılan çalışmaların ötesinde bir vizyona sahip. Ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesini hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin otomobilinin fabrikasının temelini attık, 2022'nin son çeyreğinde aracımız banttan inecek. Elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri olacağız. Şarj altyapısını 2023'e kadar yeterli seviyeye ulaştıracağız.



KANAL İSTANBUL DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK



Kanal İstanbul'un etüt proje çalışmalarını bitirdik. Bakanlarımızla, gruptaki arkadaşlarımızla gerekli görüşmeleri yaptık. Bu kanalın inşası için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmaları, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla yürütülüyor. Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak. Tüm dünyanın da dikkatini çekecek her yönüyle. Kanal İstanbul, Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan bir cazibe merkezi olarak ülkemizin gündeminde değil, dünyanın gündeminde yerini alacak.

165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yükseği olan Botan Çayı üzerindeki Beğendik köprüsünü açtık.

TÜRKSAT 5A uydusu dördüncü çeyrekte uzaya fırlatılacak. Yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6 A'yı 2022'de fırlatmayı planlıyoruz.



SALGINDA VATANDAŞLARA 25.5 MİLYON ÖDEDİK



Salgın döneminde, sosyal koruma kalkanı çatısı altında vatandaşlarımıza 25.5 milyar lira nakit ödeme yaptık. Kısa çalışma ödeneği kapsamında, 3.7 milyon kişi için 14 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Ücretsiz izne çıkartılan veya işini kaybeden 1.7 milyon vatandaşımıza 2.8 milyar lira ödedik. 2002'de 184 lira olan net asgari ücreti, 2 bin 324 liraya biz çıkarttık. Asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre sıralamasında, Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasında 13'ncü sıradan 8'nci sıraya yükseldik. 5 Ramazan ve Kurban bayramında emeklilerimize 53.2 milyar lira ikramiye ödemesi yaptık. Salgı döneminde dünyadaki yaşlı bakım kuruluşlarında ölüm düzeyi yüzde 30-80 iken bizde yüzde 4'te kaldı.



İNŞALLAH UÇAK GEMİMİZ DE OLACAK



Savunma sanayiinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük. Bu alanda 2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma projesi yürüten Türkiye, bugün 60 milyar dolar bütçeli 700 projeye ulaşmıştır. Dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 5 firmamızın bulunuyor olması, geldiğimiz yerin en önemli işaretidir. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz Anadolu denize indirildi. Yani bizim şu anda tam değil ama yarı da olsa artık bizim de bir uçak gemimiz hamdolsun var. Ama şimdi bunun tamamını yapacağız, onun da görüşmelerini yapıyoruz. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi, bir veya iki tanesi daha alma gayreti içinde olacağız.



EBA 3.1 MİLYAR KEZ TIKLANDI



İlk ve ortaöğretimde 2 bin 805 yeni okul, 15 bin yeni derslik inşa ettik, 87 bin 681 öğretmen atadık.

2018'de ek ders ücret dahil bir öğretmenin eline aylık 4 bin 153 lira geçerken, bu 5 bin 177 liraya ulaştı.

EBA sistemi 3.1 milyar tıklanma sayısıyla Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10'uncu internet sitesi, dünyada ise 3'üncü eğitim sitesi oldu.

Maarif Vakfımız, 43 ülkede 1'i yükseköğretim kurumu, 9'u eğitim merkezi olmak üzere 332 eğitim kurumu, 42 yurt, 38 bin 846 öğrenci ile eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. 42 ülkede devir alma ve yeni okul açma çalışmaları devam ediyor.

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