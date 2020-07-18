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Son dakika! Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Bayramda kısıtlama olacak mı?

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük virüs tablosunu açıkladı. Dün 926 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 08:07 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 08:11
Son dakika! Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Bayramda kısıtlama olacak mı?

Son 24 saatte 1014 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 199 bin 834 oldu. Bakan Koca en düşük vefat sayısı olan 13 Haziran'ı örnek göstererek uyarıda bulundu.

Son dakika! Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Bayramda kısıtlama olacak mı?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi.

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Son dakika! Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Bayramda kısıtlama olacak mı?

Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri alındıktan sonra uygulanacak tedbirlerin belirleneceğini ifade etti.

Son dakika! Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Bayramda kısıtlama olacak mı?

Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? Oktay, kesinlikle düşünülmediğini söyledi.

Son dakika! Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Bayramda kısıtlama olacak mı?

Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Koronavirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini belirtti.

Son dakika! Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Bayramda kısıtlama olacak mı?

Fuat Oktay, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak. Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak. Ama kurban kesilecek.

Son dakika! Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Bayramda kısıtlama olacak mı?

Kurban kesimiyle ilgili tedbirler alınacak. Hijyene dikkat edilmesi ve kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimine bir sistem getirilecek" dedi.

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