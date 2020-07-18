HaberlerGaleriSon dakika! Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Bayramda kısıtlama olacak mı?
Son dakika! Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Bayramda kısıtlama olacak mı?
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Dün 926 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi... İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.07.2020
08:07
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
08:11
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