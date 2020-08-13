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karıştı! bombaladı CHP’den ilk yanıt geldi

Son dakika haberine göre; 'nin açıklamaları sonrası 'den yapılan açıklamada; "'nin aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil kazanma potansiyelidir. CHP seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 17:09 Son Güncelleme: 13.8.2020 17:14 ABONE OL
CHP karıştı! Muharrem İnce bombaladı CHP’den ilk yanıt geldi

CHP'den yapılan açıklamada; "Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil kazanma potansiyelidir. CHP seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkmıştır'' ifadelerine yer verildi.

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CHP karıştı! Muharrem İnce bombaladı CHP’den ilk yanıt geldi
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