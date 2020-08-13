CHP karıştı! Muharrem İnce bombaladı CHP’den ilk yanıt geldi

CHP'den yapılan açıklamada; "Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil kazanma potansiyelidir. CHP seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkmıştır'' ifadelerine yer verildi.



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