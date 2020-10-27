Karasal İklim Nedir, Özellikleri Nelerdir? Sert Karasal İklimde Yetişen Bitkiler Nelerdir?

İklimler bakımından zengin olan ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Neredeyse her bölgesinde ayrı bir iklim yaygın olan ülkelerdendir. Bundan dolayı da insanlar iklimler hakkında çeşitli araştırmalar yaparlar. Türkiye'de görülen iklimlerden birisi de Karasal İklimdir. Peki bu iklim nerelerde görülmektedir? Karasal İklimde yetişen bitkiler nelerdir? Karasal İklim tüm ayrıntıları ile birlikte bu yazıda...

Karasal İklim Nerelerde Görülür?

Karasal İklim ile ilgili internet üzerinde en çok aratılan şey Karasal İklimin nerelerde görüldüğüdür. İnsanların bunu merak edip araştırdığı bilinmektedir. Karasal İklimde yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Bu iklim türü ise denizden uzak iç bölgelerde görülmektedir. Ülkemizin denizden uzak olan iç bölgelerine hakim olan iklim türü Karasal İklimdir. Ülkemizde Karasal İklim Doğu Anadolu Bölgesinde, İç Anadolu Bölgesi ve Trakya Bölgesinde görülmektedir. Erzurum ve Kars bölümünde Karasal İklim hakimdir. Karasal İklimin çeşitleri de vardır ancak ülkemizde görülen Karasal İkim bu şekildedir. İç Anadolu Bölgesi deniz sıcaklığına erişemeyecek kadar uzak olduğu için bu bölgede de yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk ve karlı geçer. Trakya bölgesinin bazı bölümlerinde de Karasal İklime rastlanır. Aslında denize kenarı olmayan her şehirde Karasal İklim görülmektedir.

Karasal İklim Özellikleri

Ülkemizde pek çok iklim çeşidi mevcuttur. İklimlerin ise belirli özellikleri vardır. Bu özellikler insanlarım bilmesi gereken özelliklerdir. İklim çeşitleri arasında en çok bilinenlerden birisi de Karasal İklimdir. Karasal İklim denize kıyısı olmayan neredeyse her şehirde görülen bir iklimdir. Karasal İklim bulunan bir bölgeye taşınan ya da gezmeye giden insanların Karasal İklimin özelliklerini bilmeleri önemlidir. Çünkü kişilerin yaşayacakları yere kendilerini hazırlamaları gerekir. Aksi takdirde karşılaştıkları iklim tipi kişileri şaşırtabilir. Bu yüzden Karasal İklimin hakim olduğu yerlere gitmeden evvel orası hakkında araştırmalar yapmak gerekir. Karasal İklim Özellikleri ise şunlardır:

Kış erken gelir.

Kışın hava çok soğur.

Kar, 80 - 90 gün boyunca toprakta kalır.

Yaz mevsimi erken gelir.

Yaz geldiğinde hızlı ısınır ve karlar erir.

En sıcak aylarda ortalama 20 'C hava olur. Bazen sıcaklık 30 'C ye kadar ulaşır.

En soğuk aylarda ortalama –10 'C kadardır.

Bazı günler -40 'C yi bile bulur.

Yıllık ortalama sıcaklık 3 - 5 'C dir.

Yıllık sıcaklık farkı 40 – 50 'C kadardır.

Yıllık ortalama yağış miktarı ise 500 – 600 mm civarındadır.

Karasal İklimde Yetişen Bitkiler

İklimler ile ilgili araştırmalar yapılırken bu iklimlerde nelerin yetiştiği de araştırılır. Ülkemizde pek çok iklim türü bulunmaktadır ve bu iklim türlerinde de çeşitli bitkiler yetişmektedir. Karasal İklim tipinde yetişen birçok bitki vardır. Bu konu hakkında araştırma yapan kişiler birçok meyve ve sebzeyle karşılaşabilirler. Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesinde rastlanan Karasal İklim tipi Kars ve Erzurum bölümlerinde görülmektedir. Bu bölgede yetişen bitkiler ise Karasal İklimde yetişen bitkilerdir. Karasal İklim türünde yetişen bitkiler ise şunlardır:

Ayva

Elma

Armut

Badem

Kiraz

Şeker Pancarı

Kayısı

Patates

Ayçiçeği

Fasulye

Nohut

Buğday

Arpa

Yulaf

Mercimek

Erik

Üzüm

Bakla

Karasal İklim Bitki Örtüsü

Karasal İklim türü ülkemizin neredeyse her yerinde görülür. Ancak görülen yerleri denize kıyısı olmayan yerlerdir. Bu yerlerde yazlar çok sıcak ve kurak geçerken kışlar çok soğuk ve karlı geçer. Bu bölgelerde yetişen pek çok bitki de bulunmaktadır. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Trakya Bölgesinde Karasal İklime rastlanabilir. Karasal İklimin bitki örtüsü ise bozkırdır. Karasal İklimde bitki örtüsü ilkbaharda yağışlarla yeşeren ve yazları sıcakla kuruyan otlardan oluşan bozkır şeklindedir. Bu iklim türünde arpa, buğday, elma, armut gibi bitkiler yetişir.