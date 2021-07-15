Başkomutan Erdoğan ile birlikte meydanlarda nöbet vakti





Program ve faaliyetler, 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ'nün tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurtdışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.

Erdoğan, Külliye bahçesinde vatandaşlara hitap edecek

251 şehidin kanı, 2 bin 734 gazinin ahı yerde kalmayacak

‘Milletimiz destansı mücadele verdi’