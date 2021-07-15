Video Haber Şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyüşü kamerada! 15 Temmuz'da FETÖ'cü hain Semih Terzi'yi böyle vurdu...

Şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyüşü kamerada! 15 Temmuz'da FETÖ'cü hain Semih Terzi'yi böyle vurdu...

Şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyüşü kamerada! 15 Temmuz'da FETÖ'cü hain Semih Terzi'yi böyle vurdu...
15.07.2021 | 10:09

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