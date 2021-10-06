Osmanlı Padişahları Sıralaması - Osman Bey’den Vahdettin’e Kadar Sırasıyla Osmanlı Devleti Padişahları Listesi

Dünyada en çok konuşulan imparatorluklardan birisi hiç şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu'dur. Tüm dünyada hemen hemen herkes tarafından Osmanlı İmparatorluğu bilinmektedir. Bundan dolayı da hakkında merak edilen çok fazla şey vardır. Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllar boyunca devam ettiği için çok fazla padişaha sahiptir. Bu padişahlar da özellikle öğrenciler tarafından çok araştırılır. Peki Osmanlı Padişahları Soy Ağacı nedir? Osmanlı Devleti padişahlarının isimleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

OSMANLI PADİŞAHLARI SIRALAMASI

Osman Bey tarafından kurulmuş olan Osmanlı İmparatorluğu çok uzun bir süre ayakta durmuştur. Bu devlet dünyada neredeyse herkes tarafından bilinmektedir. Osmanlı Devleti uzun süre hüküm sürdüğü için çok fazla padişahı vardır. İnsanlar Osmanlı Devleti'nin Padişahları ile ilgili çok araştırma yaparlar. Osmanlı İmparatorluğunu yıllarca ayakta tutan Padişahlar elbette insanlar tarafından çok merak edilmektedir. Osmanlı Padişahları Listesi Sırayla şeklinde çok fazla arama yapılır. Osmanlı İmparatorluğu'nun soy ağacını ezberlemek elbette zordur ancak araştırıldığı müddetçe çok kolay bir şekilde bulunabilir. Yüzlerce yıl ayakta durmuş Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahları şunlardır:

Osman Gazi (1299 – 1326)

Orhan Gazi (1326 – 1359)

I. Murad (1359 – 1389)

I. Bayezid – Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)

I. Mehmed (1413 – 1421)

II. Murad (1421 – 1451)

Fatih Sultan Mehmed (1451 – 1481)

II. Bayezid (1481 – 1512)

Yavuz Sultan Selim (1512 – 1520)

Kanunî Sultan Süleyman (1520 – 1566)

II. Selim (1566 – 1574)

III. Murad (1574 – 1595)

III. Mehmed (1595 – 1603)

I. Ahmed (1603 – 1617)

I. Mustafa (1617 – 1618 / 1622 – 1623)

Genç Osman (1618 – 1622)

IV. Murad (1623 – 1640)

İbrahim (1640 – 1648)

IV. Mehmed (1648 – 1687)

II. Süleyman (1687 – 1691)

II. Ahmed (1691 – 1695

II. Mustafa (1695 – 1703)

III. Ahmed (1703 – 1730)

I. Mahmud (1730 – 1754)

III. Osman (1754 – 1757)

III. Mustafa (1757 – 1774)

I. Abdülhamid (1774 – 1789)

III. Selim (1789 – 1807)

IV. Mustafa (1807 – 1808)

II. Mahmud ( 1808 – 1839)

Abdülmecid (1839 – 1861 )

Abdülaziz (1861 – 1876)

V. Murad (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876 )

II. Abdülhamid (1876 – 1909)

Mehmed Reşad ( 1909 – 1918)

Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)

İBRAHİM ADINDA KAÇ OSMANLI PADİŞAHI VARDIR?

Osmanlı İmparatorluğu günümüzde hâlâ heybetinden bahsettirmektedir. 623 yıl boyunca hüküm süren bir imparatorluk olduğu için bu kadar çok üne sahip olması çok normaldir. Oldukça büyük imparatorlukların başında gelmektedir. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında İbrahim Adındaki Padişahlar soruldu. O günden sonra İbrahim adına sahip Osmanlı Devleti Padişahları hakkında çok fazla araştırma yapılmaya başlandı. Osmanlı İmparatorluğu 623 yıl boyunca 36 tane Padişaha sahip olmuştur. Bu Padişahların çoğunun ismi ise aynıdır. İsmi İbrahim olan Osmanlı Padişahi ise sadece bir tanedir.

SON OSMANLI PADİŞAHI

Osmanlı Devleti'nin 623 yıl boyunca süren hükmü son Padişah Sultan Vahdettin ile bitmiştir. Sultan Vahdettin 16 Mayıs 1926 gününün akşam vakitlerinde dünyaya veda etmiştir. 65 yaşında vefat etmiştir. Sultan Vahdettin Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı ve son halifesi idi. Sultan Vahdettin'in naaşı bazı alacaklılar yüzünden tam bir ay boyunca villanın giriş katında tutulmuştur. Sultan Vahdettin'in defnedilebilmesi için Abdülmecid Efendi bir miktar para gönderse de bu haczin kaldırılmasına yetmemiştir ve son padişah o villada tutulmaya devam etmiştir. En sonunda Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan elindeki mücevherlerden bir tanesi ile bir çift küpesini satmıştır. Böylece haciz kalkmıştır ve son padişah defnedilmiştir.

OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ PADİŞAHLARI

Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki padişahlar merak edilmektedir. Osmanlı Devleti'nin 6 tane Kuruluş Padişahı vardır. Osmanlı Devleti Kuruluş Padişahları ise aşağıda sıralandığı gibidir :