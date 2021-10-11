Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin Azez bölgesinde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Polat, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/YPG terör örgütünün roketle yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan için tören düzenlendi.

Özel Harekât Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene Şehit Cihat Şahin'in eşi Öznur, çocukları Araf Tuğra, Mehmet, annesi Emine, babası Mehmet, Şehit Fatih Doğan'ın eşi Emine, annesi Emine, babası Mehmet Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak ve Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve protokol üyeleri ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve Gaziantep Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Cihat Şahin'in cenazesi Elazığ'a, Fatih Doğan'ın cenazesi ise Adıyaman'a gönderildi.