Can Ataklı CHP'ye ateş püskürdü! "30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı"





ATAKLI, İMAMOĞLU İÇİN NELER DEMİŞTİ?

Can Ataklı eleştiri kervanına katılarak İmamoğlu'nu topa tutmuş, kişisel Youtube kanalında İmamoğlu hakkında açıklamalar yapmıştı. Ataklı şunları söylemişti: "Son olaya gelelim. Bir anlamda iyi oldu, balon patladı arkadaş. Belki bundan sonra İstanbul'a çivi bile çakılmadığını, hiçbir hizmet yapılmadığını muhalif isimler de söyleyecektir. Ben iki kere söyledim, yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'da bir şey yok, yapılmadı ki. Trafikte mi rahatlama mı var? Yok. Yeni bir bina mı yaptılar, yeni bir yol mu açtılar, yok. (…) Ekrem İmamoğlu seçildiği günden bu yana bir dizi yanlış yaptı.

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Seçildiğinin haftasına kalktı gitti Bodrum'a, işte bazen denk de gelir işte, İstanbul'da muazzam yağmur, sel falan. Adam ne dedi, 'Benim özel hayatım yok mu kardeşim?'. Hastalıklı CHP'li kesim bu sözleri kabullendi. Yaygara kopardılar, 'Tabi kardeşim, belediye başkanı diye ailesi ile birlikte olmayacak mı?' diye. Olacak tabi kardeşim ama, daha seçileli bir ay olmuş, neyin nesi bu? İşe yeni girince bile bir dönem vardır ki izin yapıyım, haftalık izin yapıyım düşünmezsin. Ardından Elazığ'da deprem oldu, oraya gitti. Sonra kayak yapmaya gitti, yakışık almadı. Yine aynı mantık, aynı kibir, aynı tepeden bakma. Ama CHP'nin hastalıklı o kesimi yine, 'Aman dokunmayın...' falan dediler. (…) İstanbul'da kar yağdı, adam yalan söyledi kardeşim. İBB Başkanı'nın bu kadar egosunun şişmesi, kibir işte nedeni budur."

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