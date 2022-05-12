Can Ataklı CHP'ye ateş püskürdü! "30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı" | Video

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiri yağmuruna tutarak İmamoğlu’nun hiçbir hizmet yapmadığını ve balonun patladığını belirten Tele 1 Sunucusu ve Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı, yeni bir açıklama yaparak İmamoğlu’nu eleştirdiği için hayatında ilk kez sokakta tepkiyle karşılandığını ifade etti. Ataklı, “Hep muhalif oldum ya. 30 yılı aşkın süredir, ne AKP’den ne Refah’tan ne MHP’den, ANAP’tan, Doğruyol’dan hiçbir tepki gelmezken, CHP’li olduğunu anladığım birinden tepki gelmesi ürkütücü. Çünkü İmamoğlu yayınımda da söyledim bakın! Bu güne kadar hiçbir AKP’li benim patronlarımdan birini arayıp çalıştığım yerlerde ‘bu herifi at’ demediler. Ama CHP’liler genel merkez dâhil üç ya da dört kere benim bildiğim direk patronlarımı arayarak ‘at bu adamı’ dediler. Bu tehlike!” dedi.