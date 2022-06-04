Google ile telif anlaşması için önemli adım: Yetkililerden flaş açıklama geldi

YENİ KURALLAR ŞART

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Elektronik ortamda içerik üretiminin korunmasını ve teşvik edilmesini sağlayacak telif hakları ve bağlantılı haklar bakımından etkin bir koruma mekanizmasının tesisi son derece önemli. Ofis olarak, bunu temin edecek yeni kural ve mekanizmaların ülkemizde de oluşturulmasını gerekli görüyoruz.Bu doğrultuda, ülkemizdeki medya yayıncılarının; yayımladıkları içerikleri seçen, toplayan, sınıflandıran, düzenleyen, derecelendiren, özetleyen ve endeksleyen platformlar/hizmet sağlayıcılar karşısında yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına alınması geren aksiyonlar bakımından küresel gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz."

TÜRKİYE DE BENZER YOLU İZLEMELİ

Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilileri, AB'nin uygulamaya koyduğu direktifle dengeyi kurmak üzere önemli bir adım attığını kaydederek şunları söylediler: "Her ne kadar uygulama süreci mükemmel işlemiyor olsa da, Google'ın yüzlerce yayıncıyla içeriklerini lisanslamak üzere müzakerelere başlamış olması, çevrim içi dünyada sağlıklı bir telif piyasasının oluşumu açısından doğru bir yolda olunduğunu gösteriyor. Türkiye'de de benzer nitelikteki mevzuatı uygulamaya koyarak medya yayıncıları ile dijital platformlar arasındaki ilişkinin daha sağlıklı şekilde kurulabileceğini düşünüyoruz. Aynı değer zincirinde yer alan farklı aktörlerin hak ve yükümlülüklerinin adil şekilde belirlenmesiyle, bunlar arasındaki ticari müzakerelerin sağlıklı bir zeminde yürütülmesi de temin edilmiş olacaktır. Yeni kurallar oluşturmak kadar bu kuralları etkin şekilde uygulayabilecek kurumsal kapasitenin de oluşturulması gerekiyor. Bu konuda Türkiye'de yapılacak bir mevzuat hazırlığında konunun bu boyutu da dikkatle ele alınacaktır."