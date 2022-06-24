Son dakika: Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris’te 4 bin 500 hektar alan zarar gördü

Son dakika açıklamasında bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Marmaris yangınında 4 bin 500 hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadelede 3'üncü güne girildi. Alevler, sert esen rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakan Vahit Kirişçi "Marmaris yangınında 4 bin 500 hektar alan zarar gördü." ifadeleirni kullandı.