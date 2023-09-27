DGS ek tercih kılavuzu 2023 PDF indir-görüntüle | ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman, başladı mı? YÖK ATLAS dikey geçiş üniversite boş kontenjanlar ve 2. tercih tarihleri

DGS ek tercih için geri sayım başkadı. İlk tercihte beklediğini bulamayan adaylar bu kez 2. tercih için araştırmalara başladı. ÖSYM ve YÖK ATLAS ile DGS taban puanları ve üniversite boş kontenjanları yeniden gündemdeki yerini alıyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler ''DGS ek tercihler ne zaman 2023, bugün başlar mı'' sorularına yanıt arıyor. ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması ile süreç başlıyor. İşte, 2023 DGS ek tercih kılavuzu, tarihleri ve ücreti hakkında tüm detaylar...