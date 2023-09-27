DGS ek tercih kılavuzu 2023 PDF indir-görüntüle | ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman, başladı mı? YÖK ATLAS dikey geçiş üniversite boş kontenjanlar ve 2. tercih tarihleri

DGS ek tercih için geri sayım başkadı. İlk tercihte beklediğini bulamayan adaylar bu kez 2. tercih için araştırmalara başladı. ÖSYM ve YÖK ATLAS ile DGS taban puanları ve üniversite boş kontenjanları yeniden gündemdeki yerini alıyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler ''DGS ek tercihler ne zaman 2023, bugün başlar mı'' sorularına yanıt arıyor. ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması ile süreç başlıyor. İşte, 2023 DGS ek tercih kılavuzu, tarihleri ve ücreti hakkında tüm detaylar...
2023-DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2023, BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de 18 Eylül 2023 tarihinden sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.
ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Son dakika gelişmeleri için sabah.com.tr'yi takip ediniz.
Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek. Tercihler, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerikullanılarak elektronik ortamda yapılacak.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.
2023 DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2023 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
2023-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için 2023-DGS'ye girmiş ve 2023- DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti alınır.
Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecek.