CHP ile ne konuştular? DEM itiraf etti: Asıl gündem Öcalan...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti. Geçtiğimiz günlerde PKK'nın siyasi kolu DEM Parti eş başkanlarını CHP Genel Merkezi'nde misafir etti. CHP, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kırmızı halıyla karşıladı. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada yerel seçimler için yapılacak ittifakı açık açık itiraf etti ve "İlişkilerimizi şeffaf bir şekilde sürdüreceğiz!" dedi.

YEREL SEÇİMLERDE İŞ BİRLİĞİNE YEŞİL IŞIK

Toplantıdan sonra 'Kayyum siyasetini kesin ve net bir dille reddediyoruz.' diyen Özel seçimde iş birliği mesajı verdi. 'Kent uzlaşısı' vurgusu yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç ise iş birliğinde izlenecek yol ve yöntemi görüştüklerini söyledi.