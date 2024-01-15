CHP DEM’e mahkum! Eski vekil Aytuğ Atıcı’dan itiraf gibi sözler: Açık seçik ittifak yapmalıyız!

"AÇIK AÇIK İTTİFAK YAPMALIYIZ"

Milliyet'e konuşan Aytuğ Atıcı, "Açık seçik bir şekilde ittifak yapmak zorundayız. Hiç kaçak güreşmeden, örneğin 'Biz, Mersin'in Akdeniz ilçesinde aday çıkarmıyoruz kardeşim, DEM Parti'yi destekliyoruz.' Bitti, bu kadar. Öbür türlü ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyoruz. Kardeşim bir tarafa yanaş hiç olmazsa tam desteğini al" ifadelerini kullandı.