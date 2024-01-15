Giriş Tarihi: 15.01.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
08:51
CHP DEM’e mahkum! Eski vekil Aytuğ Atıcı’dan itiraf gibi sözler: Açık seçik ittifak yapmalıyız!
Değişim kavgasının yaşandığı CHP'de şimdi de yerel seçim krizi yaşandı. 8'li koalisyon ortaklarından umduğu desteği bulamayan CHP lideri Özgür Özel DEM Parti'nin kapısını çaldı. DEM Parti'nin "Masa arkası ittifaka karşıyız" restine karşılık "İlişkilerimizi kamuoyunda açıkça sürdüreceğiz" çıkışıyla yerel seçim ortaklığını kanıtladı. CHP'li eski vekil Aytuğ Atıcı da DEM Parti ile açıkça ittifak yapılması gerektiğini açıkladı. CHP'nin DEM desteği olmadan İstanbul'u kaybedeceğini söyleyen Atıcı, "Şu saatten sonra açık seçik görüşülmeli" açıklamasını yaptı.