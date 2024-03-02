Murat Kurum’dan Özel’e tokat gibi yanıt: Senin çapın olmadığı gibi duruşun da yok!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, neredeyse 4 aydır tüm dünyanın gözü önünde adeta soykırım yapan İsrail'e karşı mücadele veren Hamas'ı terör örgütü ilan etti. 31 Mart yerel seçimleri çalışmalarına, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile birlikte devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hamas ile ilgili tepki çeken sözleri tekrar gündem oldu.

HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Kandil'den gelen talimatlarla hareket eden CHP lideri geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısında son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür" ifadelerini kullanmıştı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE FİLİSTİNLİLERE TERÖRİST DEMİŞTİ

Özel, geçtiğimiz günlerde de TBMM kürsüsünden katil İsrail'e karşı mücadele eden Filistinlilere terörist demişti. Terörün siyasi ayağı DEM ile ittifak yapmak için her türlü tavizi veren, siyasi rant ve oy uğruna bebek katilleriyle el sıkışan Özel'in, Gazze'de yıllardır canıyla mücadele veren Hamas'ı ve Filistinlileri terör örgütü ilan etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Öte yandan ana muhalefet partisi genel başkanı Özel, "Hamas'ın yaptığı terörist saldırılara İsrail orantısız cevap verdi" diyerek terör devleti İsrail'in saldırılarını adeta meşrulaştırmıştı.

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KURUM: GAZZE'YE YARDIM EDECEĞİZ

Özgür Özel, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un "Gazze'ye yardım edeceğiz" açıklamasına ise skandal sözlerle tepki göstermişti.

Özel'in skandal açıklamalarına karşı Sultangazi'de AK Parti mitinginde tepki gösteren Cumhur İttifakı İBB adayı Kurum, "Gazze'ye dair hassasiyetimizi ifade ettiğimiz konuşmamız CHP'yi rahatsız etmiş. Gazze konusunda en son konuşacak olanlar sıraya girmişler tek bir cümle dahi tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar sıraya girmişler, koro halinde bize saldırıyorlar. Bunların başını da bu milletin değerlerinin düşmanı Kur'an kurslarımızı orta çağ zihniyeti olarak niteleyen Özgür Özel çekiyor." diyerek tepki gösterdi.

CHP'li Özel'in Hamas'ı terör örgütü ilan ettiğine dikkat çeken Kurum, kendisini en son eleştirecek kişi olduğunu belirterek, "Yahu Özgür Efendi Genel Başkanı'nın adaylığı açıklanınca kameralar karşısında timsah gözyaşları döken sensin sonra genel başkanını arkadan hançerleyen yine sensin, koyun postuna girmiş kurt gibi gezen sensin, deprem üzerinden kirli siyaseti yapan yine sensin. Şehit cenazesinde kahkaha atan Hamas'a terör örgütü diyen sen sonra kalkmış bize çaptan bahsediyorsun. Özgür Efendi senin çapın olmadığı gibi belli bir duruşun da yok, bana konuşacak en son kişi sensin" dedi.

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