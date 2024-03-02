Murat Kurum’dan Özel’e tokat gibi yanıt: "Senin çapın olmadığı gibi duruşun da yok!" | Video

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Gazze'de katil İsrail'e karşı savaşan Hamas'ı terör örgütü ilan ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yapan, her türlü pazarlıkta el sıkışan Özgür Özel'in, Hamas ile ilgili sözlerine tepki yağdı. Özel'in sözlerine tepki gösteren AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum, "Gazze'ye dair hassasiyetimizi ifade ettiğimiz konuşmamız CHP'yi rahatsız etmiş. Şehit cenazesinde kahkaha atan sen Hamas'a terör örgütü diyen sen sonra kalkmış bize çaptan bahsediyorsun. Özgür Efendi senin çapın olmadığı gibi belli bir duruşun da yok, bana konuşacak en son kişi sensin" diyerek tepki gösterdi.