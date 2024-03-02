Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında genel başkan seçilmesiyle birlikte İstanbul deyim yerindeyse geçmişe döndü. Neredeyse hemen her gün arızalanan İETT araçları, yanan otobüsler, yürümeyen merdivenler, arıza nedeniyle yapılamayan seferler ana haber bültenleri ekranlarında yer aldı. İstanbul adeta en arızalı günlerini yaşadı. Dünyanın sayılı şehirlerinden biri olan İstanbul'un 5 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Ekrem İmamoğlu ise daha çok yaptığı tatiller, şehir dışı organizasyonları ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerçekleştirdiği çalışmalar ile konuşuldu.

Murat Kurum: "İstanbul arada bir belediyeye uğrayarak yönetilecek bir şehir değil" | Video

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, bugün sosyal medya hesabından adeta bu 5 yılın ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı anlayışını anlatan bir video yayımladı. Kısa sürede izlenme rekorları kıran videoyu paylaşan Murat Kurum, "İstanbul, arada bir belediyeye uğrayarak, yarı zamanlı, reklam belediyeciliği ile yönetilecek bir şehir değildir" ifadelerini kullandı.

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