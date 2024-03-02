Murat Kurum: "İstanbul arada bir belediyeye uğrayarak yönetilecek bir şehir değil" | Video

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'Bir İstanbul Kurgusu' başlıklı, Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı anlayışını anlatan bir video yayımladı. Kısa sürede izlenme rekorları kıran videoyu paylaşan Murat Kurum, "İstanbul, arada bir belediyeye uğrayarak, yarı zamanlı, reklam belediyeciliği ile yönetilecek bir şehir değildir" ifadelerini kullandı.