Murat Kurum: "İstanbul arada bir belediyeye uğrayarak yönetilecek bir şehir değil" | Video
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'Bir İstanbul Kurgusu' başlıklı, Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı anlayışını anlatan bir video yayımladı. Kısa sürede izlenme rekorları kıran videoyu paylaşan Murat Kurum, "İstanbul, arada bir belediyeye uğrayarak, yarı zamanlı, reklam belediyeciliği ile yönetilecek bir şehir değildir" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:00
00:15
00:24
00:56
Afrikalı kadınların ürünleri ADF’de sergilendi | Video 02.03.2024 | 14:36
04:49
08:44
03:24
01:02
00:33
Şanlıurfa’da korkutan yangın 01.03.2024 | 23:26
04:24
Muş’ta 80 küçükbaş telef oldu 01.03.2024 | 22:25
00:09
Tarsus'ta uçuruma düşen otomobil sürücüsü öldü 01.03.2024 | 22:26
00:32
Batman'da tırın dorsesindeki gizli bölmede 49 kaçak göçmen yakalandı 01.03.2024 | 22:25
00:31
Almanya'daki cinayet şüphesi Mardin'de mezar açtırdı 01.03.2024 | 22:25
00:45
00:35
Dünya Diplomasisi Antalya'da buluştu | VİDEOHABER 01.03.2024 | 20:08
01:29
02:35
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, tarlaya devrildi: 5 yaralı 01.03.2024 | 19:46
00:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti 01.03.2024 | 20:06
00:27