Tedavi için hastaneye gidip otomobil çaldılar

Adana'da rahatsızlığı için hastaneye giden O.B (26) B.S (25) ile E.K (30), bir hasta yakınının otomobilini çaldı. Asayiş uygulaması yapan polisi görünce çaldıkları otomobili terk eden 3 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.



OTOMOBİLİNİ BULAMADI

Olay, Yüreğir'e bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Faruk Doğu (27), Osmaniye'den hasta olan bir akrabasını ziyaret için Adana'ya geldi. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine 80 EL 670 plakalı otomobilini park eden Doğu, hastanın yanına çıktı. Bir süre sonra geri dönen Doğu, otoparktaki aracının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi.