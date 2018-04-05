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Evde yapmak hayal değil... İşte altın maskenin faydaları

Altın maske, adından anlaşıldığı gibi altından yapılan bir çeşit cilt bakım yöntemidir. Bayanların güzelleşmek için yeni keşfettiği bu cilt bakım maskesi ilk kez Japonlar tarafından uygulanmaya başlasa da altın maske ile cilt bakımı Kleopatra dönemi kadar uzanan etkili bir uygulamadır. ile cilt kırışıklıkları, sivilceler, akne, güneş yanıkları, cilt lekeleri etkili bir biçimde yok edilebilir.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 15:39
Evde yapmak hayal değil... İşte altın maskenin faydaları

Genelde Güzellik Merkezlerinde yapılan fiyatı yüksek olmasından dolayı bayanların merak ettiği ama genelde cildine uygulayamadığı bir maskedir. Pahalı olmasının sebebi ise Altın tozundan yapılıyor olması tabi birde güzellik merkezlerinde yapıldığında fiyatı dahada yükselmektedir. Altın maskesi ile evde rahatlıkla cilt bakımınızı yapabilir ve bu işlemi dahada ucuza getirebilirsiniz. Sosyetenin uyguladığı, ünlülerin güzellik sırrı Altın maskesi ile harika bir cilt elde etmek hayal değil.

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Evde yapmak hayal değil... İşte altın maskenin faydaları
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