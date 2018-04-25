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Çocuğunuzda bu belirtiler varsa...

Dünyada her yıl bir milyon, ülkemizde her yıl 13-15 bin bebek doğumsal kalp hastalıklı olarak dünyaya geliyor. Karıncık ile kulakçıkların gelişim bozuklukları, kalbin odacıkları arasındaki delikler ve kalp kapakçıklarındaki bozukluklar başta olmak üzere 200’den fazla doğumsal kalp hastalığı mevcut. Yüreklere su serpen haber ise günümüzdeki teşhis ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde her 10 çocuktan 9’unun tedavi edilerek sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri. Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu bu noktada erken teşhis ve uygun tedavi yöntemlerini anlattı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.4.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 11:07
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa...

ANNE VEYA BABADA VARSA RİSK 2-3 KAT ARTIYOR

Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu anne veya babasında doğumsal kalp hastalığı olan bebeklerde hastalığın gelişme riskinin normal popülasyona göre 2-3 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra akraba evlilikleri, hamilelik sırasında geçirilen ağır viral enfeksiyonlar, sigara ile alkol kullanımı, kullanılan bazı ilaçlar, röntgen ışınlarına ya da radyasyona maruz kalmak, diyabet hastalığı ve 35 yaşın üzerindeki hamilelikler, doğumsal kalp hastalıklarının diğer nedenlerini oluşturuyor. Ayrıca tüp bebeklerde ve Down Sendromu gibi bazı kromozom anomalisi olan bebeklerde de bu hastalıkların görülme riski yükseliyor.

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Çocuğunuzda bu belirtiler varsa...
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