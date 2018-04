Haberler Kadın Haberleri Çocuğunuzda bu belirtiler varsa...

Çocuğunuzda bu belirtiler varsa... Dünyada her yıl bir milyon, ülkemizde her yıl 13-15 bin bebek doğumsal kalp hastalıklı olarak dünyaya geliyor. Karıncık ile kulakçıkların gelişim bozuklukları, kalbin odacıkları arasındaki delikler ve kalp kapakçıklarındaki bozukluklar başta olmak üzere 200’den fazla doğumsal kalp hastalığı mevcut. Yüreklere su serpen haber ise günümüzdeki teşhis ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde her 10 çocuktan 9’unun tedavi edilerek sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri. Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu bu noktada erken teşhis ve uygun tedavi yöntemlerini anlattı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.4.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 11:07