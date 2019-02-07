Uçuk nasıl geçer? Uçuktan kurtulmak için doğal yöntemler

UÇUK NEDİR, NEDEN ÇIKAR?

Uçuk genellikle dudak ve ağız çevresinde önce kaşıntı ardından iltihaplanarak şişen kabarcık şeklinde meydana gelir. Aşırı derece de ağrıya sebep olan, görüntü açısından da kişiyi oldukça rahatsız eden uçuk virüslerin neden olduğu yaygın bir enfeksiyondur. Bu virüs insan vücuduna girip bir kere uçuk çıkmasına sebep olmuşsa artık uçuk ile sık sık karşılaşmanız mümkündür.

Uçuk çıkması toplumda strese, üzüntüye ya da soğuk algınlığı gibi sebeplere bağlanır. Bu sebepler doğrudur ancak asıl sebep kişinin çocuk yaştayken uçuk virüsü kapmış olmasıdır. Stres, üzüntü ve soğuk algınlığı gibi haller bu virüsün harekete geçmesine yardımcı olur.

UÇUK NASIL BULAŞIR?

Uçuk virüsleri tükürük ve yakın temas yoluyla bulaşır. Virüsü taşıyan kişinin ortak kullanılan eşyalarından veya cinsel ilişki yoluyla kişiden kişiye geçebilir. Virüsün bulaşması için ortada bir uçuk olmasına gerek yoktur ve bu da önlem almayı zorlaştırır. Çoğu kişi virüsü küçük yaşlarda yetişkinlerden kapar. Küçük çocukları öpmek, yanaklarını sıkarak sevmek masum gibi gözükse de uçuk virüsünün bulaşması açısından riskli sevgi gösterileridir. Ayrıca bir uçuğa dokunmak da virüsü bulaştırabilir. Eğer ağzınızdaki uçuğa dokunduysanız, vücudun başka bir bölgesine sıçramasına engel olmak için mutlaka ellerinizi yıkayın.

UÇUK NASIL ÖNLENİR?

Uçuğa sebep olan uçuk virüsü vücuda bir kez girmiş ise ondan kurtulmak pek de mümkün değildir. Uygun gördüğü her an da tekrar karşınıza çıkacaktır. Bu sebeple virüs için uygun bir anın olmamasını sağlayabilirsiniz. Stresli ortamlardan uzak durmak, stresi azaltacak yaşamsal önlemler almak, günlük düzenli olarak uyumak, dinlenme olanağı yaratmak, yakın temastan ve ortak eşya kullanımından uzak durmak uçuğun ortaya çıkma sıklığını azaltabilir. Bir de karıncalanma, kızarma, kaşınma gibi uçuk belirtileri hissedildiğinde çıkmaz antiviral bir uçuk kremi sürerek daha baştan önlemek mümkün.

Bazı besinlerin içerisinde lisin denilen ve uçukla savaşmaya yardımcı olan bir amino asit bulunur. Süt, balık, et, baklagiller gibi besinler lisin içerir. Bu besinlerin tüketilmesi de uçuk yıkmasının önüne geçebilir.

UÇUĞUN ÇABUK GEÇMESİNE YARDIMCI BESİNLER NELERDİR?

-Buz, virüsün göstereceği etkiyi azaltır. Uçuk öncesinde kaşıntı ve kızarma gibi belirtiler meydana gelir. Bu esnada buz koymak hem virüsün etkisini azaltır hem de kişin ağrısını geçirmeye yardımcı olur.

-Yeşil Ceviz kabuğunu iyice ezip krem şeklinde uçuk üzerine sürdüğünü zaman uçuğun geçme süresi kısalacaktır.

-Ceviz yapraklarının yeşilken suyu çıkana kadar ezip uçuğa sürmek uçuğun geçme süresini hızlandırır.

-Sarımsak ile uçuk üzerine sık sık bastırmadan masaj yapın ve suyunun her yere dağıldığından emin olun. Bunu sıkça uygulayın ve uçuğunuzun iyileşmeye başladığını göreceksiniz.

-Meşe ağacının ve ceviz ağacının yapraklarını ezip uçuk olan bölgeye kompres yapmak tedavi edici etki gösterir.

-Uçuğun üzerine bir siyah çay poşeti koyun ve bir kaç dakika boyunca nazikçe ovalayın. Bu, ağrıyı azaltacak ve kabarıklığın iyileşmesine yardımcı olacaktır.

-Sirkeye pamuk batırıp uçuk üzerinde tutmak iyileşmesine yardımcı olacaktır.





-Günlük temizlik için bir kaç damla domates suyunun ardından aloe vera uygulayın. Aloe, cildimiz için yararlı olan pek çok bileşen içerir ve uçukların hızlı bir şekilde kurumasına yardımcı olur.

-Misket limonu, uçukla savaşmaya yardımcı olacak antibakteriel ve antiviral özellikler taşır. Bu özelliklerden yararlanmak için tek yapmanız gereken günde üç kez, doğrudan uçuğun üzerine bir kaç damla damlatmanız

-Isırgan otunu krem kıvamını alıncaya kadar iyice ezip uçuğun üzerine sürmek ya da ısırganı kaynatıp suyunu sürmek uçuğu hızlıca kurutur.

-Limon yağına batırılmış pamukla uçuk olan bölgeyi silmek iyi gelecektir.