Tarkan'a çim adam ödülü!

KÜLTURÇEV Genel Başkanı Tarık Hatipoğlu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, "Çim Adam Ödülleri"nin ikincisi Hidro Elektirk Sanraller konusunda sanatçı duyarlılığı gösteren Türk Pop Müziği'nin Uluslararası starı Tarkan Tevetoğlu ile Dilovası'nın kimyasal kirlilğinin boyutunu araştırp, toplumla paylaşan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Onur Hamzaoğlu layık görüldü.Ayrıca Mamak çöplüğü dönüşüm santraliyle ITC firması Yönetimi, "Yeşil Haber"le NTV televizyonu, organik tarımı teşvik nedeniyle Çankaya Belediyesi, çevre düzenleme çalışmalarıyla Yenimahale Belediyesi, "Derelerin Kardeşliği" ve "Anadolu'yu vermiyoruz" diyen çevre platformları ve "Doğa için çal" gurubunu organize eden ağacım.net internet sitesi, çevre sorunlarına yönelik aktif çalışma yürüten Elektrik Mühendisleri Odası ödüle layık görüldü.Ödüller, 4 Temmuz'da Bahçelievler'de Ekin Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.