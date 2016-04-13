SABAH ve atv’ye teşekkür plaketi

İstanbul
Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 12'nci kez Akbank'ın desteğiyle düzenlenen 35. İstanbul Film Festivali kapsamında, bu yıl festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurumlara teşekkürlerini sunmak için önceki akşam The Marmara Taksim'in teras katında bulunan Raika Restaurant & Bar'da özel bir gece düzenlendi. Geceye, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı
ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ile festivale destek veren kurum ve kuruluşların yetkilileri ile festival konukları katıldı. ECZACIBAŞI: MUTLU VE GURURLUYUZ
Festivalin "Dünya Sineması'ndan" bölümünün tema sponsoru olan SABAH gazetesine Bülent Eczacıbaşı tarafından verilen plaketi Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim
Grup Müdürü Fecir Alptekin aldı. Festivalin "Yıllara Meydan Okuyanlar" bölümünün tema sponsoru olan atv'ye de teşekkür plaketi sunuldu. Plaket, atv Genel Müdürü Metin Ergen'e yine Bülent Eczacıbaşı tarafından takdim edildi. Festivalin destekçilerine teşekkürlerini sunan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuşmasında, "35 yıldır kesintisiz olarak kentimizin en kapsamlı, en köklü sinema etkinliğini gerçekleştiriyoruz ve izleyicilerin festivalimizi bir kez daha sevgiyle kucakladığını görmekten de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizlerin de katkısıyla İstanbul'un dinamik, çeşitlilik içeren, uluslararası standartlarda bir kültür-sanat yaşamına sahip olması için çalışıyoruz. Başarılarımızın gururunu da sizlerle birlikte yaşıyoruz" dedi. ÖDÜL GECESİ
THE Marmara Taksim otelde düzenlenen gecede, SABAH gazetesi adına ödülü Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Grup Müdürü Fecir Alptekin aldı. (solda) Bülent Eczacıbaşı atv'ye verilen teşekkür plaketini de Genel Müdürü Metin Ergen'e takdim etti. 20'DEN FAZLA KURUMDAN DESTEK
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yıl 20'nin üzerinde kurumun desteğiyle gerçekleştirilen 35. İstanbul Film Festivali'ne Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü bu yıl da festivale büyük destek veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi de festivale verdiği tanıtım desteğini sürdürüyor. 7 Nisan'da başlayan festival 17 Nisan'da sona erecek.