Risk nasıl yazılır? Riks mi, risk mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''risk'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler risk nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı risk mi, riks mi?

RİSK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''risk'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

RİSK DOĞRU YAZILIŞI

Bu havada tepeye tırmanmak büyük risk