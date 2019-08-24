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Risk nasıl yazılır? Riks mi, risk mi? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Risk nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı risk mi, riks mi? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 17:08
Risk nasıl yazılır? Riks mi, risk mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''risk'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler risk nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı risk mi, riks mi?

RİSK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''risk'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

RİSK DOĞRU YAZILIŞI

Bu havada tepeye tırmanmak büyük risk

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Risk nasıl yazılır? Riks mi, risk mi? TDK ile Doğru Yazımı
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