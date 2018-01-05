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Son dakika: hayatını kaybetti... 'dan ilk açıklama

'dan acı haber... Türk sinemasının usta ismi, 'Hababam Sınıfı'nın 'sı, Yeşilçam'ın ''sı Münir Özkul 93 yaşında 'daki evinde yaşamını yitirdi. Münir Özkul, uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu. Münir Özkul'un kızı , babasının cenazesinin pazar günü en geç pazartesi günü kaldırılacağını söyledi

Giriş Tarihi: 5.1.2018 13:28 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 14:27

Türk sinemasının usta isimlerinden , 93 yaşında, evinde vefat etti. Canlandırdığı "" ve "" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalarında yer edinen Özkul, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi görüyordu.

Usta oyuncu Münir Özkul, 92 yaşında hayatını kaybetti. Özkul bu sabah saatlerinde 'ndaki evinde vefat etti. Haberi alan yakınları ve sanatçı dostları eve geldi.

'ASILSIZ HABERLERLE BUGÜNE HAZIRLANMIŞ OLDUK'

Evinin önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan , 'Uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk.' dedi.

Türk sinemasının acı kaybı Münir Özkul... İşte sanat dünyasından ilk mesajlar

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Son dakika: Münir Özkul hayatını kaybetti... Güner Özkul'dan ilk açıklama
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