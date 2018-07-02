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: Oğlumu öldürecekler!

, kendisini arayıp “Oğlun ’yu öldüreceğiz” diye tehditte bulunan kişinin kimliğinin tespit edilmesini istedi. Savcılığa başvuran Tatlıses, “Oğlumun can ve mal güvenliği sağlansın” dedi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018
İbrahim Tatlıses: Oğlumu öldürecekler!
Ünlü sanatçı , 28 Haziran günü oğlunun ve kendisinin albümlerinin dağıtım şirketi olan Esen Müzik'e gitti. Sarıyer'de bulunan şirketin santrali çaldı. Numarası belirsiz hat, çalışan tarafından yanıtlandığındaysa arayan şahıs, "İbrahim Tatlıses'in oğlu 'yu öldüreceğiz" şeklinde sözler söyleyip kapattı. Gelen telefon, çalışan tarafından yetkililere iletilince İbrahim Tatlıses, savcılığa başvurdu. Avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, oğulları İdo ve Ahmet Tatlıses'in defalarca ölümle tehdide maruz kaldığını belirtti. Tatlıses dilekçesinde, İdo'nun 'da vereceği konsere ölüm tehdidiyle çıkmak zorunda kaldığını ve konserin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğini beyan etti.

SORUŞTURMA AÇILDI
Oğlu İdo'yu ölümle tehdit eden şahsın cezalandırılmasını isteyen İbrahim Tatlıses, İdo'nun can güvenliğinin sağlanmasını istedi. Tatlıses'in şikayetinin ardından, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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İbrahim Tatlıses: Oğlumu öldürecekler!
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