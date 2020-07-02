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Han bebek yüzünü gösterdi!

2009 yılında ile nikah masasına oturan , geçtiğimiz aylarda Han adını verdikleri ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti. Ali isimli bir çocuğu olan ve 3 ay önce de bir erkek bebek dünyaya getiren Korel, doğum sonrası uzun süre ortalarda görünmedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 2.7.2020 23:41 ABONE OL
Han bebek yüzünü gösterdi!

Yaşanan pandemiden çok korkan iki çocuk annesi, uzun aradan sonra Han bebek ile ilk kez görüntülendi. Büyük oğlu Ali'de pek dışarı çıkarmayan ve yüzünü göstermeyen ikili, Han bebeğinde yüzünü saklıyordu. Tüm önlemlere rağmen bu çabalarında başarılı olamayan aile, ilk kez bir arada yakalandı.

Han bebek yüzünü gösterdi!

Etiler'de bir mekanda oturan ve çifti, arkadaşları ile bol bol vakit geçirdi.

Han bebek yüzünü gösterdi!

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Kahve molasını Han bebeğin ağlaması ile bozan , sık sık ayağa kalkarak oğlunu gezdirdi. İlk kez kameralar ile tanışan bebeğin, babası 'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Han bebek yüzünü gösterdi!

Bir ara kucağında oğlunun susmasını bekleyen oyuncu, bir arkadaşının yanına gelmesi ile Han bebeği sevdirdi. Korona virüs sebebi ile maskesiz gezmenin yasak olduğu bu günlerde, oyuncu ailenin hiçbir önlem almaması ise şaşırttı.

Han bebek yüzünü gösterdi!

Muhabirlerin kendilerini görüntülemesinden habersiz olan Korel'in, doğum kilolarını henüz veremediği dikkat çekti

Han bebek yüzünü gösterdi!
Han bebek yüzünü gösterdi!
Han bebek yüzünü gösterdi!
Han bebek yüzünü gösterdi!
Han bebek yüzünü gösterdi!
Han bebek yüzünü gösterdi!
Han bebek yüzünü gösterdi!
Han bebek yüzünü gösterdi!
Han bebek yüzünü gösterdi!
Han bebek yüzünü gösterdi!
Han bebek yüzünü gösterdi!
Han bebek yüzünü gösterdi!
Han bebek yüzünü gösterdi!
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Han bebek yüzünü gösterdi!
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