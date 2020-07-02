Han bebek yüzünü gösterdi!

Yaşanan pandemiden çok korkan iki çocuk annesi, uzun aradan sonra Han bebek ile ilk kez görüntülendi. Büyük oğlu Ali'de pek dışarı çıkarmayan ve yüzünü göstermeyen ikili, Han bebeğinde yüzünü saklıyordu. Tüm önlemlere rağmen bu çabalarında başarılı olamayan aile, ilk kez bir arada yakalandı.
Etiler'de bir mekanda oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, arkadaşları ile bol bol vakit geçirdi.
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Kahve molasını Han bebeğin ağlaması ile bozan Bergüzar Korel, sık sık ayağa kalkarak oğlunu gezdirdi. İlk kez kameralar ile tanışan bebeğin, babası Halit Ergenç'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Bir ara kucağında oğlunun susmasını bekleyen oyuncu, bir arkadaşının yanına gelmesi ile Han bebeği sevdirdi. Korona virüs sebebi ile maskesiz gezmenin yasak olduğu bu günlerde, oyuncu ailenin hiçbir önlem almaması ise şaşırttı.
Muhabirlerin kendilerini görüntülemesinden habersiz olan Korel'in, doğum kilolarını henüz veremediği dikkat çekti