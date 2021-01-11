Maraşlı'ya damga vuran aksiyon dolu sahne: Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtardı

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı bugün ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan ve aksiyon dolu ilk bölümüyle Maraşlı izleyicilerin beğenisini kazandı.

Maraşlı 1. bölüm: Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarıyor | Video

TEHLİKENİN ORTASINDAN KURTARDI

Savcının öldürülmesine tanık olan ve bu anları fotoğraflayan Mahur, bir anda tehlikenin ortasında kaldı. Olay yerine gelen Maraşlı, Mahur'u tehlikenin ortasından kurtardı.

BAŞROLLERİ ALİNA BOZ VE BURAK DENİZ PAYLAŞIYOR

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı konusu ve oyuncuları an itibariyle araştırılmaya başlandı. Son zamanların en dikkat çeken dizisi Maraşlı'da Alina Boz, Mahur karakterini canlandırırken Burak Deniz ise ana karakter Maraşlı'ya hayat verecek.

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI OYUNCULARI KİMLER?

Maraşlı dizisi oyuncuları arasında, Burak Deniz Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik yer alıyor.