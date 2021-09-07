Osman, tarihi bu kadroyla yazacak

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman
'ın üçüncü sezon kadrosu belli oldu. Dizinin yeni bölümlerinde; Serhat Kılıç
, Yıldıray Şahinler
, Rüzgar Aksoy
, Şeyma Korkmaz
, Serdar Kayaokay
, Melis Gürhan
, Gizem Kala
, Can Bartu Arslan
, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç izleyiciyle buluşacak.
EZBERLER ALTÜST
YÖNETMENLİĞİNİ Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan'ın yaptığı, başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, geçtiğimiz günlerde yeni bölümlere dair ipuçları vermişti. Bozdağ, çarşamba gününe damga vuran dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri altüst edeceklerini belirtmişti.