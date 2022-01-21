Ajda Pekkan’ın süper moda üssü! Ünlü sanatçı villasına dikim atölyesi kurdu!

YAKIN TEMASTAN KURTULDU

Müzik dünyasının Süperstar'ı pandemi nedeniyle evinde düzenleme yaptı. Mağaza mağaza gezip sahne kıyafeti aramaktan yorulan ve bu süreçte yakın temastan çekinen Ajda Pekkan, Bahçeköy'deki lüks villasında yeni bir düzenlemeye gitti. Sanatçı, evin alt katına dikimhane yaptırdı. Pekkan, ayrıca çok güvendiği bir terziyi işe aldı.



