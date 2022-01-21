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Giriş Tarihi: 21.1.2022 07:13 Son Güncelleme: 21.1.2022 07:24

Ajda Pekkan'ın süper moda üssü! Ünlü sanatçı villasına dikim atölyesi kurdu!

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Ajda Pekkan’ın süper moda üssü! Ünlü sanatçı villasına dikim atölyesi kurdu!

Süperstar Ajda Pekkan pandemi nedeniyle evinde düzenleme yaptı. Mağaza mağaza gezip sahne kıyafeti aramaktan yorulan ve bu süreçte yakın temastan çekinen Ajda Pekkan süper lüks villasına bir de dikim atölyesi kurdurdu. Sanatçının tüm sahne kostümleri artık evinde dikiliyor

YAKIN TEMASTAN KURTULDU
Müzik dünyasının Süperstar'ı pandemi nedeniyle evinde düzenleme yaptı. Mağaza mağaza gezip sahne kıyafeti aramaktan yorulan ve bu süreçte yakın temastan çekinen Ajda Pekkan, Bahçeköy'deki lüks villasında yeni bir düzenlemeye gitti. Sanatçı, evin alt katına dikimhane yaptırdı. Pekkan, ayrıca çok güvendiği bir terziyi işe aldı.

YERLİTAŞ SONRASI YENİ DÖNEM
Pekkan artık sahne kıyafetlerini de kendisi tasarlamaya başladı. Sanatçı, çizimleri kendisi yapıyor, ardından sipariş ettiği özel kumaşları terzisine teslim ediyor.

Süperstar böylece evini moda üssü haline getirmiş oldu. Ajda Pekkan, yakın dostu Nur Yerlitaş'ın iki yıl önceki vefatının ardından başka bir modacıyla çalışmamıştı.

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Ajda Pekkan'ın süper moda üssü! Ünlü sanatçı villasına dikim atölyesi kurdu!
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